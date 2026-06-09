"Războiul din Ucraina nu se va tranşa pe câmpul de luptă. Vedem un război poziţional, oricât de mult armament se acumulează, iar singurul rezultat este pierderea de vieţi omeneşti. A sosit momentul să ne aşezăm la masa negocierilor" pentru a se ajunge la o "pace justă" pentru "ambele părţi implicate în conflict", a declarat presei ministrul bulgar al apărării, Dimităr Stoianov.

Premierul bulgar Rumen Radev, fost pilot de avioane de vânătoare ce a ocupat funcţia de preşedinte al Bulgariei înainte de a obţine o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare anticipate din aprilie, a pledat pentru negocieri cu Rusia încă de începutul invaziei lansate de aceasta împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Radev se opune şi sancţiunilor economice impuse Rusiei de Uniunea Europeană.

Ministrul bulgar al apărării şi-a exprimat de asemenea îndoiala că Uniunea Europeană ar putea juca un rol de mediator în acest conflict, întrucât susţine militar Ucraina.

Guvernele bulgare anterioare au ajutat Ucraina prin livrări în special de muniţie şi combustibil, ajutoare trimise iniţial prin intermediari, iar de la sfârşitul anului 2022 pachetelr de ajutor militar destinate Kievului au început să fie aprobate oficial de parlamentul de la Sofia. De exemplu, parlamentul bulgar a autorizat în 2023 livrarea către Kiev a circa o sută de vehicule blindate de fabricaţie sovietică BTR-60PB, în ciuda obiecţiilor lui Radev, care era atunci şeful statului.

Odată cu începutul războiului din Ucraina industria bulgară de apărare a crescut semnificativ producţia de muniţie de calibru sovietic utilizată de armata ucraineană şi participă ca furnizor la iniţiativele europene pentru aprovizionarea Ucrainei cu obuze.