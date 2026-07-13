Actorul Sam Neill, cunoscut în special pentru rolul său principal din filmul ”Jurassic Park” (1993), a încetat din viață la vârsta de 78 de ani, anunță BBC. Familia a precizat că decesul lui Neill a fost „brusc și neașteptat”, dar că acesta s-a stins „înconjurat de familie”.

Neill fusese diagnosticat anterior cu limfom non-Hodgkin, însă anunțase la începutul acestui an că a scăpat de cancer.

După vestea decesului său, numeroase mesaje de omagiu au venit din partea colegilor de breaslă, a muzicienilor și a liderilor mondiali.

Sam Neill, ”o comoară națională”

Printre aceștia se numără premierul Noii Zeelande, Christopher Luxon, care l-a descris pe Neill drept „unul dintre marii actori”, și premierul australian Anthony Albanese, care a afirmat că Neill „și-a câștigat un loc special în inimile australienilor”.

Un alt actor neozeelandez, Karl Urban, l-a numit pe Neill o „comoară națională” și o personalitate „cu adevărat genială”, în timp ce fosta sa colegă de platou Toni Collette a scris: „Te iubesc, dragă Sam”.

Neill a fost un actor incontestabil de versatil și desăvârșit, fapt demonstrat cel mai bine în anul 1993, când au fost lansate două dintre cele mai remarcabile filme ale sale, precizează BBC.