Tragedia s-a petrecut în comuna Ștefan cel Mare, unde bărbatul a venit, împreună cu o rudă care are mașină cu remorcă, să cumpere varză pentru murat. Era în spatele remorcii, atunci când a vrut să traverseze. Iar un autoturism aflat în depășirea vehiculului parcat pe stradă l-a izbit în plin și l-a aruncat câțiva metri. Medicii au încercat să îl salveze minute în șir.

Medic ambulanță Vaslui: „Traumatism cranio-cerebral sever, posibil cu hemoragie intracraniană și plagă penetrantă abdominală”.

Speriată de cele întâmplate, ruda victimei a mutat mașina, înainte să vină polițiștii.

Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: „În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.

Niciunul dintre cei doi șoferi implicați nu consumase alcool, au stabilit oamenii legii.