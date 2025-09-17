Acţiunile europene au scăzut marţi, pe fondul tensiunilor comerciale SUA-China şi al incertitudinilor economice

17-09-2025 | 07:39
scadere bursa

Bursele europene au închis marţi în scădere, investitorii reacţionând la evoluţiile negocierilor comerciale dintre Statele Unite şi China, transmite CNBC.

 

Ioana Andreescu

Indicele pan-european Stoxx 600 a pierdut 1,2%, majoritatea sectoarelor fiind pe minus, iar indicele german DAX a coborât cu 1,8%.

Negocierile comerciale SUA–China

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat pentru CNBC că discuţiile bilaterale vor continua înainte de intrarea în vigoare, în noiembrie, a tarifelor punitive de 145% anunţate de preşedintele Donald Trump.

„Fiecare rundă de negocieri a devenit mai productivă, iar China simte acum că un acord este posibil”, a afirmat acesta.

Evoluţii pe piaţa corporativă şi bancară

Thyssenkrupp a urcat cu 4,4% după ce a confirmat primirea unei oferte neangajante din partea companiei indiene Jindal Steel pentru divizia sa de oţel. Consiliul de administraţie a precizat că va analiza atent propunerea, cu accent pe viabilitatea economică, tranziţia verde şi locurile de muncă.

În sectorul bancar, titlurile Commerzbank au scăzut cu 4,1%, Societe Generale cu 3,6% şi Caixabank cu 2,4%.

Piaţa muncii din Marea Britanie

În Regatul Unit, rata şomajului a rămas la 4,7% în iulie, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, în timp ce creşterea salariilor medii (fără bonusuri) a încetinit la 4,8%.

Analiştii avertizează că încetinirea pieţei muncii ar putea influenţa Banca Angliei să ia în calcul o nouă reducere a dobânzii până la finalul anului, chiar dacă nu se aşteaptă o decizie în această săptămână.

Pe piaţa valutară, lira sterlină s-a apreciat cu 0,4% faţă de dolar, până la 1,365 dolari.

Vizita lui Donald Trump în Regatul Unit

Totodată, atenţia rămâne îndreptată spre vizita de stat a preşedintelui american Donald Trump în Marea Britanie. Liderul de la Casa Albă şi soţia sa, Melania, au sosit marţi seară, urmând să petreacă ziua de miercuri la Castelul Windsor, alături de regele Charles şi regina Camilla, iar joi să aibă convorbiri oficiale cu premierul Keir Starmer.

