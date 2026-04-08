Acest aspect este folosit de adversarul său, Peter Magyar, împotriva lui în perioada premergătoare alegerilor de duminică, scrie POLITICO.

Guvernul maghiar a semnat un acord cu Rusia pentru a extinde legăturile economice, comerciale, energetice şi culturale dintre cele două ţări, potrivit documentelor elaborate de guvernul rus şi obţinute de POLITICO.

Acestea subliniază în mod clar cât de apropiate speră Budapesta şi Moscova să devină.

Documentele arată că ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, şi ministrul rus al sănătăţii, Mihail Muraşko, au semnat un plan în 12 puncte care stabileşte domeniile de cooperare, după ce s-au întâlnit pentru discuţii în capitala Rusiei în decembrie.

Textul, care nu a fost făcut public până acum, prezintă măsura în care cele două guverne s-ar alinia în domenii atât de diverse precum combustibilul nuclear, educaţia şi sportul.

În timp ce Orbán îşi etalează legăturile strânse cu Kremlinul, rivalul său electoral, Péter Magyar, susţine că acesta este un călcâi al lui Ahile, acuzând guvernul de „trădare, pur şi simplu” din cauza legăturilor sale cu Moscova.

Întâlnirea din decembrie de la Moscova a fost prilejuită de cea de-a 16-a reuniune a Comisiei interguvernamentale ruso-ungare pentru cooperare economică (IGC), care, potrivit presei de stat ruse, a fost lansată în 2005. De atunci, comisia s-a reunit cam o dată pe an, fie în Rusia, fie în Ungaria - cu o pauză între cea de-a 14-a reuniune din noiembrie 2021 şi cea de-a 15-a din septembrie 2024. Rusia a lansat invazia pe scară largă din Ucraina pe 24 februarie 2022.

Conform unuia dintre documente, Rusia şi Ungaria „au abordat problemele actuale ale comerţului bilateral şi cooperării economice, activităţile comune în sectorul energetic, industrie, sănătate, agricultură, construcţii şi alte domenii de interes reciproc, precum şi în sfera culturală şi umanitară” la reuniunea de la Moscova din 9 decembrie 2025. De asemenea, au subliniat importanţa „dezvoltării unor legături pe termen lung, reciproc avantajoase, între cele două ţări în domenii de interes comun”.

Întrebat despre conţinutul documentelor şi implicaţiile acestora pentru traiectoria politică a Ungariei, Szijjártó a spus doar că în ceea ce priveşte „cooperarea bilaterală a Ungariei, aceasta este ghidată de interesul naţional, nu de vreo presiune de a se conforma presei liberale dominante, extrem de părtinitoare. Continuaţi cu munca subiectivă!” a îndemnat el ironic.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Ungaria Cooperează Cu Rusia de la energie până la limba rusă în școli și schimb de studenți

POLITICO a contactat experţi independenţi familiarizaţi cu metodele de lucru ale Moscovei, dar nu a putut verifica în mod independent documentele, care includ instrucţiuni adresate departamentelor guvernului rus privind punerea în aplicare a noilor angajamente.

Printre punctele convenite, conform documentelor, se număra angajamentul de a „inversa tendinţa negativă a comerţului bilateral” după ce transferul de mărfuri a scăzut ca urmare a sancţiunilor UE împotriva Rusiei, aplicate ca răspuns la războiul Rusiei în Ucraina. Acordul deschide, de asemenea, calea pentru companiile ruse să demareze noi proiecte în domeniul energiei electrice şi al hidrogenului în Ungaria şi pentru o cooperare mai strânsă în domeniul petrolului, gazelor şi combustibilului nuclear.

Budapesta a acceptat să exploreze consolidarea învăţământului în limba rusă în ţară prin aducerea de profesori din Rusia, precum şi prin consolidarea recunoaşterii reciproce a calificărilor şi deschiderea programelor de schimb pentru studenţii absolvenţi, conform textului acordului.

În conformitate cu termenii acordului, guvernul maghiar a susţinut programele de schimb în curs de desfăşurare în toate domeniile, de la sport la artele circului - chiar dacă Moscova a fost acuzată în mod constant că foloseşte evenimentele culturale pentru a-şi propaga naraţiunile despre războiul din Ucraina şi pentru a conferi legitimitate regimului de la Moscova. Cele două părţi au susţinut ideea unui plan de acţiune pentru 2026-2027 privind colaborarea în domeniul sportului.

Relaţiile mai strânse cu Rusia nu trebuie să fie „incompatibile cu obligaţiile Ungariei care decurg din calitatea sa de membru al Uniunii Europene”, se menţionează, totuşi, într-unul dintre documente.

Prim-ministrul Ungariei s-a opus în mod constant eforturilor UE de a înăspri sancţiunile împotriva Rusiei şi de a oferi sprijin material Ucrainei.

Marţi, Bloomberg a relatat că acesta i-a spus liderului rus Vladimir Putin într-o convorbire telefonică din octombrie 2025 că va oferi ajutor „în orice mod posibil” şi că Ungaria va fi „şoricelul” ce va servi „leul” Moscovei.

Orbán se confruntă cu cea mai grea încercare din cei 16 ani de când se află la putere în cadrul alegerilor parlamentare naţionale de duminică, unde partidul său populist Fidesz se află în urma opoziţiei de centru-dreapta Tisza în sondaje. El a încercat să-şi prezinte relaţiile prietenoase cu Moscova ca pe un argument electoral câştigător, acuzându-l pe rivalul său Magyar că intenţionează să târască Ungaria în războiul din Ucraina şi să pună în pericol accesul acesteia la combustibilii fosili ruşi.

Campania electorală din Ungaria a fost marcată de o serie de scurgeri strategice de informaţii, supraveghere cibernetică, acuzaţii de spionaj şi acuzaţii din partea diplomaţilor, menţionează POLITICO.

Szijjártó și-a apărat poziția după scandalul interceptărilor

Pe 31 martie, înregistrări audio ale conversațiilor dintre Lavrov și Szijjártó au fost divulgate presei, oferind detalii despre comunicarea dintre cei doi pe fondul scandalului legat de presupusa transmitere de către Budapesta către Moscova a unor informații din cadrul discuțiilor UE desfășurate cu ușile închise.

Una dintre conversații se referea la demersurile lui Szijjártó pentru ca Gulbakhor Ismailova, sora oligarhului rus Alisher Usmanov, să fie scoasă de pe lista sancțiunilor UE.

În acest context, Szijjártó a reacționat, susținând că știa de mai mult timp că este interceptat.

Chiar și după apariția înregistrărilor audio în spațiul public, Szijjártó și-a reiterat criticile la adresa politicii Uniunii Europene privind sancțiunile împotriva Rusiei.