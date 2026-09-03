Operațiunile au fost sistate la începutul săptămânii, la cererea autorităților ucrainene, după ce sediul grănicerilor din țara vecină a fost atacat cu drone.

În noaptea de luni spre marți, cel puțin patru explozii puternice s-au auzit în vama Orlivka.

Oficialii ucraineni au reușit să reinstaleze, în câteva microbuze, serverele pe care lucrează Poliția de Frontieră. Potrivit oficialilor ucraineni, nu au fost raportate victime, dar infrastructura portuară a fost afectată de aceste explozii.

Autorităţile ucrainene subliniază că atacarea unui punct de trecere a frontierei nu este o premieră. În noaptea de 24 spre 25 august, trupele ruse au lovit cu drone de atac de tip Shahed punctul de trecere rutier "Vinohradivka", situat la graniţa cu Republica Moldova.