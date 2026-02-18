Reprezentanți ai ambasadei Rusiei în Belgia, unde se află sediul Alianței Nord-Atlantice, au declarat pentru publicația rusească Izvestia, unul dintre canalele de propagandă ale Kremlinului, că, pe lângă această solicitare, Rusia insistă și asupra anulării deciziei Summitului de la București din 2008, când țările NATO au convenit că Ucraina și Georgia vor deveni membre ale Alianței în viitor, informează site-ul rusesc de știri independent The Moscow Times, nealiniat propagandei oficiale rusești.

Un reprezentant diplomatic a explicat că este necesară o fixare juridică, pe hârtie, a acestor angajamente, deoarece potrivit Moscovei „toate promisiunile verbale făcute anterior de NATO privind neextinderea au fost uitate sau ignorate atunci când a fost convenabil” pentru Alianță.

El a amintit că în timpul reunificării Germaniei liderii țărilor occidentale ar fi garantat Uniunii Sovietice că NATO nu va avansa spre est după retragerea trupelor sovietice din Germania. Deși ar exista documente de arhivă în acest sens, ele nu ar fi făcute publice.

Articolul mai notează că, înainte de invazia generală în Ucraina, Moscova a transmis Washingtonului și aliaților occidentali proiecte de tratate de garanții de securitate care includeau cerința de neextindere a NATO.

Iar anul trecut, potrivit unor surse citate de Reuters, președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut în mod explicit, ca una dintre condițiile pentru încheierea războiului, abandonarea pe hârtie a extinderii Alianței în Est și garantarea neutralității Ucrainei.