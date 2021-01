A treia noapte de violenţe în Olanda, după impunerea restricțiilor de circulație

Au avut loc numeroase scene violente în diferite oraşe din Olanda. Forţele de ordine au intervenit în Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort şi Geleen.

Prim-ministrul Mark Rutte a condamnat „violenţa criminală”.

În Rotterdam, poliţia a tras focuri de avertizare şi a acţionat cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă, după ce primarul a emis un ordin de urgenţă pentru dispersarea demonstranţilor.

Curfews have been imposed in The Netherlands for the first time since WWII.

And the unrest is honestly quite frightening. #avondklokrellen pic.twitter.com/XGrfKticmH