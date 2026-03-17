Mori, în vârsta de 88 de ani, era cunoscut pentru eforturile sale de decenii de investigare şi identificare a 12 prizonieri de război americani ucişi în bombardamentul atomic american care a devastat Hiroshima în etapele finale ale celui de-al doilea război mondial. El însuşi supravieţuise exploziei la vârsta de 8 ani.

Shigeaki Mori a devenit cunoscut la nivel mondial prin îmbrăţişarea sa emoţionantă cu Obama, care a devenit în 2016 primul preşedinte american în exerciţiu ce vizitează Hiroshima. Obama a obţinut Premiul Nobel pentru Pace în 2009 pentru intenţia sa declarată de a urmări o lume fără arme nucleare.

Mori a cercetat victimele bombardamentului atomic

Mori este autorul cărţii „Istoria secretă a prizonierilor de război americani ucişi de bomba atomică", publicată în 2008, bazată pe documente oficiale americane şi japoneze despre cei doisprezece soldaţi americani care au murit în bombardamentul atomic. Studiul său asupra prizonierilor de război americani i-a adus premiul Kikuchi Kan, un prestigios premiu cultural în Japonia, în 2016.

Se estimează că bombardamentele americane asupra Hiroshimei, din 6 august 1945, şi Nagasaki, trei zile mai târziu, au ucis aproximativ 210.000 de oameni până la sfârşitul acelui an. Japonia s-a predat la şase zile după bombardamentul de la Nagasaki, punând capăt celui de-al doilea război mondial.

În ciuda vârstei înaintate şi a numărului lor tot mai mic, mulţi supravieţuitori ai bombei nucleare - cunoscuţi sub numele de „hibakusha" în japoneză - au încercat să menţină vie amintirea celor petrecute la Hiroshima şi „Nagasaki", singurele două oraşe care au suferit vreodată un atac nuclear. Cele două oraşe au înregistrat până în prezent circa 550.000 de decese în urma atacurilor, inclusiv din cauza bolilor legate de expunerea acută la radiaţii, notează Reuters.