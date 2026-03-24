Parlamentar PNL: PSD a amânat decizia privind rămânerea la guvernare pentru că ”îi interesează controlul asupra justiției”

"Când unul trage la căruţă şi altul trage frâna, nu ajungi departe. PSD a încălcat în mod repetat protocolul, a sabotat decizii şi a pus interesul politic înaintea celui public. Şi atunci, firesc, trebuie să ne întrebăm: de ce PSD nu mai vrea să meargă în această formulă şi doar mimează guvernarea? Repetarea la indigo a erorilor din 2024 nu are cum să fie soluţia pentru redresarea PSD. Constatăm că PSD nu vrea să înveţe nimic din erorile politice recente. Oare chiar nu realizează PSD că strategia strâmbă aleasă în 2024 a reprezentat principalul catalizator al dezastrului politic care putea să nenorocească iremediabil România? De ce ar vrea să repete aceeaşi strategie în 2026?", a mai scris Turcan.

"Am avut o discuţie serioasă în şedinţa conducerii PNL de aseară, pentru că am vorbit foarte deschis despre cum merge această coaliţie. Concluzia a fost cea scrisă în rezoluţia adoptată în şedinţă: "Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliţie cu PSD. Este deja mai mult decât penibil ce face PSD: avem de consolidat economia, ei vor să arunce Guvernul în aer, avem de gestionat preţurile la combustibili, ei efectiv nu mai pot sta la aceeaşi masă cu Ilie Bolojan", a scris Turcan pe Facebook, potrivit Agerpres.

Deputatul PNL Gigel Ştirbu: ”Controlul asupra dosarelor. Pentru că acolo este miza reală”

La rândul său, deputatul PNL Gigel Ştirbu a susţinut că "PSD nu amână nicio decizie din "responsabilitate", ci "pentru că are ceva de rezolvat până pe 20 aprilie".

"Coincidenţă? Nu. Calcul rece. Acelaşi termen în care se împart funcţiile-cheie: procurori, Parchetul General, DNA, şefi de servicii. Exact zonele care au implicare în rezolvarea dosarelor de corupţie şi unde se hotărăşte răspunderea în faţa legii. Adevărul este simplu şi brutal: nu guvernarea îi interesează, nu stabilitatea, nu românii. Îi interesează controlul. Controlul asupra justiţiei. Controlul asupra informaţiei. Controlul asupra dosarelor. Pentru că acolo este miza reală: libertatea lor şi liniştea averilor făcute din combinaţii, din contracte umflate, din ani de abuz", a scris Ştirbu pe aceeaşi platformă de socializare.

El a arătat că "prelungirea asta nu este politică, este o operaţiune de salvare", adăugând că PSD "îşi negociază imunitatea, îşi securizează oamenii, îşi închid cercul".

"În timp ce PSD trage de timp şi sapă, zi de zi, la temelia statului, există şi un alt tip de politică, una în care îţi asumi decizii grele, chiar dacă îţi costă imaginea construită în zeci de ani. Ilie Bolojan este exact opusul acestui joc toxic: un om care a demonstrat în administraţia locală că reforma înseamnă costuri personale, dar beneficii reale pentru oameni. Un om dispus să rişte capitalul de încredere strâns în 30 de ani pentru a face ceea ce trebuie pentru România. Aici e diferenţa fundamentală: unii îşi apără trecutul, alţii încearcă să salveze viitorul", a menţionat deputatul liberal.

Gigel Ştirbu a adăugat că "România nu poate fi ţinută ostatică pentru ca un partid să-şi rezolve problemele penale şi să-şi planteze oamenii în punctele-cheie ale statului".

"Asta nu mai este guvernare. Este capturare de stat, pe faţă. Şi fiecare zi în plus în care trag de timp este încă o zi în care încearcă să-şi betoneze sistemul de protecţie. Românii trebuie să vadă clar: nu e despre "dacă ies sau nu de la guvernare". Este despre ce lasă în urmă înainte să plece. Preşedintele Nicuşor Dan trebuie să ştie că nu-şi joacă doar cel de al doilea mandat, ci joacă viitorul României pe mulţi ani de acum înainte", a mai scris Ştirbu.

Luni, Biroul Politic Naţional al PNL a adoptat o rezoluţie în care arată că partidul susţine stabilitatea guvernamentală şi Guvernul Ilie Bolojan şi cere PSD să respecte acordul de coaliţie şi partenerii de guvernare şi să revină la o atitudine responsabilă.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat tot luni că în 20 aprilie va avea loc consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu de la guvernare.