A doua încercare a Chinei de a finaliza testarea unei rachete spaţiale reutilizabile s-a încheiat printr-un eşec

Stiri externe
23-12-2025 | 11:07
Long March
Getty

Prima treaptă a rachetei chineze reutilizabile Long March 12A nu a fost recuperată la zborul inaugural, relatează Reuters.

autor
Ioana Andreescu

A doua treaptă a rachetei chineze a reuşit totuşi să se plaseze cu succes pe orbita planificată, a anunţat China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) într-un comunicat de presă. Zborul inaugural al rachetei Long March 12A a marcat cea de-a doua încercare a Chinei de a readuce la sol şi a recupera un propulsor de rachetă după lansare.

Detaliile privind "recuperarea eşuată", inclusiv cauza acesteia, nu au fost dezvăluite, dar CASC a declarat că efectuează în prezent "analize suplimentare şi activităţi de depanare" cu privire la acest incident.

În ultimii ani, China a lansat zeci de rachete care transportă sateliţi pe orbita Pământului, dar nu a reuşit deocamdată să finalizeze cu succes testarea unei rachete reutilizabile, care necesită ca secţiunea inferioară şi mai mare a rachetei, cunoscută sub numele de prima treaptă sau propulsor ("booster"), să aterizeze şi să fie recuperată după lansare.

După ce SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a reuşit să stăpânească această tehnologie în urmă cu câţiva ani, companiile private şi de stat din China se grăbesc să testeze şi ele rachete reutilizabile dezvoltate la nivel naţional. Reutilizarea este crucială pentru reducerea costurilor aferente lansărilor de rachete, ceea ce ar face mai ieftină trimiterea sateliţilor în spaţiu.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 23-12-2025 11:07

