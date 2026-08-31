Aproape jumătate dintre utilizatori nu văd cu ochi buni această practică, iar psihologii ne avertizează că poate fi riscantă.

În prezent, dacă îți place o fată, dar n-ai vorbele la tine, inteligența artificială te ajută cu replica potrivită.

AI-ul, noul „consilier” în dragoste

Tânăra: „Am avut un prieten care mi-a și zis că l-a întrebat «Cum pot să o complimentez indirect ca să nu par un ciudat?»”

Iar dacă interlocutorul nu înțelege mesajul, îl lămurește tot tehnologia.

Tânăra: „Poate să îți spună «Uite, eu cred de fapt că persoana respectivă vrea să transmită x lucru prin intermediul mesajului». Îți mai calmezi din grijile și gândurile pe care le ai.”

Și când lucrurile se complică, AI-ul vine în ajutor.

Tânăra: „Am încercat să nu îl rănesc, că nu sunt genul. Nu știam ce să îi spun și am întrebat pe AI ce să-i spun.”

Tot mai mulți tineri folosesc AI în relațiile romantice

O cercetare realizată, în Statele Unite, de Institutul Kinsey, arată că, în doar un an, utilizarea inteligenței artificiale în contexte romantice a crescut de peste 4 ori.

Mai bine de un sfert dintre tinerii singuri - cu vârste între 18 și 39 de ani - o folosesc. Totuși, aproape jumătate din această categorie consideră că asta nu este un lucru bun.

Tânăra: „Mi se pare absurd, aceste subiecte trebuie discutate cu oamenii din jurul nostru, cu prietenii, cu mama, cu tata.”

Tânăra: „E o sabie cu două tăișuri. Adică, ok, îl folosești, dar să nu se vadă că l-ai folosit.”

Tânăra: „Trimit conversații cu alte persoane și cer inteligenței artificiale să le analizeze. Mi se pare un pic extrem.”

Riscurile pot fi importante, explică un psiholog.

Cornelia Stroie, psiholog: „În relație apar tot felul de momente neprevăzute. Suntem puși la încercare și fără a ne exersa aceste abilități ajungem chiar în punctul de care ne temem cel mai tare și anume să greșim.”

Deși nu vor ca inteligența artificială să se exprime în locul lor, 64 la sută dintre persoanele singure cred că acest lucru poate ajuta în relațiile romantice, arată un alt sondaj, realizat de un grup care deține mai multe aplicații de dating.

Cum este folosită inteligența artificială în contexte romantice

· conversații – 27%

· crearea de profiluri pe platformele de dating – 27%

· planificarea unei întâlniri – 24%

Sursa: Match Group Research Team