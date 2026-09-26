Înaintea slujbei religioase, credincioși de toate vârstele s-au adunat la Arcul de Triumf, strigând „Isus, Isus”, iar unii scandând „Papa Leon” și agitând fanioane în culorile papale, potrivit News.ro.

Un profesor la o școală de ingineri, Federico Colombel, a venit imediat după ce a asistat la marele priveghi de vineri seara, la Stade de France, în cartierul Saint-Denis.

„A fost foarte frumos, am simțit prezența Sfântului Duh, care m-a înălțat. Sper să fie și mai bine la această slujbă, o adunare de oameni de aceeași credință, o mișcare care creează o comuniune foarte puternică”, a declarat AFP acest tânăr în vârstă de 28 de ani.

Pe străzile adiacente Champs-Élysées, zeci de autobuze aduceau credincioși veniți din provincie, echipați adesea cu taburete sau scaune pliante, pregătiți să aștepte multe ore sosirea Papei.

„Catolicii nu prea sunt auziți. Vom face zgomot! Dar pentru a anunța iubirea, pacea, bucuria!”, a declarat o profesoară, Sylvie Leclerc, în vârstă de 31 de ani, la coborârea din autocarul cu care a venit de la Seine-Maritime.

Cânturi religioase au răsunat într-o ramă de metrou la Paris, intonate de către unii credincioși, cu steagul în mână, și pe drumul către Champs-Élysées, a constatat o jurnalistă AFP.

Slujbă fără Emmanuel Macron

Având în vedere mulțimea așteptată, organizatorii acestei slujbe uriașe - punctul forte al celei de-a doua zile a vizitei lui Leon al XIV-lea în Franța - au lărgit perimetrul spectatorilor din Place de l'Étoile și până la avenue de la Grande Armée, pe o porțiune de peste doi kilometri.

Aproximativ zece stații de metrou sunt închise pe timpul slujbei, la care asistă numeroase figuri politice și candidați în alegerile prezidențiale din primăvara lui 2027, inclusiv Marine Le Pen, Gabriel Attal sau Edouard Philippe, însă nu și șeful statului Emmanuel Macron, care l-a primit pe papă vineri, la sosire, pe aeroport.

Vizita fără precedent a lui Leon al XIV-lea în Hexagon, care-l va purta la Lourdes, sâmbătă seara, iar apoi la Metz, luni, are loc în condiții de securitate înaltă, mobilizând 17.000 de voluntari, 15.000 de polițiști și jandarmi, cu un buget uriaș de 27 de milioane de euro.

Leon al XIV-lea, un fiu de imigrant, și-a început a doua zi a vizitei în Franța cu o deplasare la Asociația Diocezană de Susținerea Migranților Maison Bakhita.

„O casă care mărturisește întregului oraș că este posibil să ne întâlnim și să trăim împreună în demnitate și pace”, a declarat Papa, după ce a auzit mărturii ale unor exilați afgan și nigerian în această asociație, situată în cartierul popular din nordul capitalei.

Nou botezați

„Istoria Bisericii (Catolice) și a omenirii (...) nu este scrisă de către cei care dau impresia că înving impunându-se și ocupând spațiul, ci de către cei care fac loc, instaurează un proces de pace, suscită încredere și încurajează viața”, a declarat Suveranul Pontif.

El a îndemnat, de asemenea, la „recunoașterea rolului fundamental al femeilor în construirea unei civilizații a iubirii”.

De la alegerea sa, în mai 2025, Robert Francis Prevost a îndemnat cu regularitate la apărarea demnității persoanelor exilate și refugiaților, fără să ezite să critice politica migrației a președintelui american Donald Trump.

Liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume s-a întâlnit apoi cu nou botezați, martori ai dinamismului Bisericii Catolice într-o parte a tinerilor, care intrigă Vaticanul.

„Poate părea paradoxal că acest fenomen (...) se situează în contextul unei societăți ca cea franceză, marcată de o cultură puternic secularizată”, a subliniat Papa la această întâlnire, la sediul istoric al „Catho de Paris”.

Subiectul laicității a fost evocat vineri, în discursul pe care l-a susținut la Palatul Élysée, în care a apreciat că „justa laicitate nu constă în excluderea religiei din spațiul public”.

Vineri, în prima zi a vizitei, Leon al XIV-lea a putut afla fervoarea celor 300.000 de persoane, potrivit Vaticanului, care l-au aclamat la trecerea cu papamobilul prin centrul capitalei franceze, iar apoi la un mare priveghi cu 80.000 de tineri, la Stade de France, în Saint-Denis, în nordul Parisului, într-o atmosferă electrizantă.