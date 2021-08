500 de milioane de euro, ajutor pentru insula Evia şi regiuna Attica din Grecia, devastate de incendii

Grecii încep să socotească pagubele după 2 săptămâni de incendii catastrofale. Pe fondul unui val de caniculă fără precedent în ultimii 30 de ani, peste 500 de focare au devastat păduri întregi, plantaţii de măslini şi zeci de case.

Premierul grec şi-a cerut scuze public pentru modul în care autorităţile au gestionat situaţia. Însă lupta nu s-a încheiat. Insula Evia trece prin ore de foc pentru a 8-a zi consecutiv.

Au fost din nou ore dramatice noaptea trecută în nordul insulei Evia. De această dată, ameninţate de flăcări a fost satele Avgaria, Galatsona și Asmini. Un ordin de evacuare a fost emis imediat, iar oamenii au fost sfătuiţi să se refugieze urgent în oraşul Istiaia, în jurul căruia echipele de intervenţie au creat un perimetru de siguranţă pe o rază de 4 km.

După ce, în timpul zilei de luni, incendiile forestiere şi-au mai pierdut din intensitate, din cauza vântului, s-au înteţit din nou pe trei fronturi principale. Imaginile surprinse în ultimele zile de colegii noștri arată rapiditatea cu care focul s-a tot extins în pădurile de pini şi în zonele locuite din Evia. În fața acestui dezastru, localnicii sunt tot mai nemulțumiți!

Localnicii sunt furioși, își țipă frustrarea în dreptul autorităților. Din punctul lor de vedere, nu au făcut suficient de multe autoritățile pentru a le salva proprietățile, pentru a stopa incendiile. Sunt oameni ajunși la capătul răbdării, după ce zile întregi probabil că n-au dormit și au încercat cu toate resursele pe care le-au avut la dispoziție să stopeze înaintarea flăcărilor către locuințele lor.

Oamenii spun că s-au văzut nevoiți să se descurce singuri în lupta cu focul.

Localnic: ”Suntem singuri. Nu avem nume. Suntem cu toții luptători. Am venit din satele vecine să ajutăm. Nu pleacă nimeni. Nu contează de câte ori ne vor evacua, noi vom sta aici până la final să facem ce putem. Nu am văzut nicio aeronavă. Nu am văzut nicio aeronavă de stingere a incendiilor care să vină cu o picătură de apă. Iar de acum nu mai pot zbura aici din cauza fumului.”

În tot acest val de indignare, premierul a prezentat public scuze.

Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei: ”Sunt primul care trebuie să-și ceară scuze pentru orice slăbiciune. Înțeleg durerea celor care și-au văzut casele și propriețățile arzând, frustrarea celor care au fost evacuați din casele lor, chiar și supărarea celor care așteptau ajutoarul pe calea aerului fără să poată știi dacă aeronavele sunt mobilizate în alte părți sau condițiile meteo nu le permit să zboare.”

Premierul grec a mai declarat că a aprobat un pachet de asistenţă de 500 de milioane de euro pentru insula Evia şi regiuna Attica de lângă Atena. Totodată, a promis replantarea pădurilor pârjolite şi despăgubirea celor ale căror proprietăţi au fost distruse.

Sunt 10 țări care au trimis echipe de pompieri pentru a-i ajuta pe greci să lupte cu incendiile. Cu 112 oameni și 23 de vehicule, România este - alături de Germania, Ucraina și Polonia - între țările cu cea mai consistentă contribuție.