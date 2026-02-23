Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, era șeful uneia dintre rețelele criminale cu cea mai rapidă creștere din Mexic, renumită pentru traficul de fentanil, metamfetamină și cocaină către Statele Unite și pentru atacurile îndrăznețe împotriva oficialilor guvernamentali care i se opuneau.

El a fost ucis în timpul unui schimb de focuri în statul său natal, Jalisco, în timp ce armata mexicană încerca să-l captureze. Membrii cartelului au răspuns cu violență în toată țara, blocând drumurile și incendiind vehicule.

Potrivit Associated Press, au fost uciși și un gardian de închisoare, un agent al procuraturii statale și o femeie pe care García Harfuch nu a identificat-o. El a mai spus că aproximativ 30 de suspecți de infracțiuni au fost uciși în Jalisco și alți patru în Michoacan.

Mai multe state mexicane au anulat cursurile școlare luni, iar guvernele locale și străine au avertizat cetățenii să rămână în case după izbucnirea violențelor pe scară largă.

Președinta Claudia Sheinbaum a făcut apel la calm luni, iar autoritățile au declarat că toate cele peste 250 de blocaje rutiere ale cartelului din 20 de state au fost eliminate. Președinta urma să abordeze situația în cadrul conferinței de presă zilnice de luni dimineață.

Casa Albă a confirmat că SUA a furnizat sprijin în materie de informații pentru operațiunea de capturare a liderului cartelului și a aplaudat armata mexicană pentru că a eliminat unul dintre cei mai căutați criminali din ambele țări.

Mexicul spera că moartea celui mai mare traficant de fentanil din lume va reduce presiunea administrației Trump de a lua măsuri mai ferme împotriva cartelurilor, dar mulți au rămas ascunși și în alertă, așteptând să vadă reacția puternicului cartel.

Mulți se tem de noi violențe

Ambasada SUA a transmis prin intermediul X că personalul său din opt orașe și din statul Michoacan va rămâne la adăpost și va lucra de la distanță luni și a avertizat cetățenii americani din multe părți ale Mexicului să facă același lucru.

Mașinile au început să circule în Guadalajara înainte de răsăritul soarelui luni, odată cu începerea săptămânii de lucru, o schimbare notabilă față de duminică, când capitala statului Jalisco și al doilea oraș ca mărime din Mexic erau aproape complet închise, deoarece locuitorii înspăimântați rămăseseră acasă.

Peste 1.000 de persoane au rămas blocate peste noapte în grădina zoologică din Guadalajara, dormind în autobuze. Luni dimineață, mamele înfășurate în pături și-au scos copiii mici din autobuze pentru o pauză mult necesară la toaletă, în timp ce camioanele poliției păzeau zona.

Luis Soto Rendón, directorul grădinii zoologice, a declarat că mulți erau blocați acolo de la ora 9 dimineața din ziua precedentă, când au izbucnit violențele în Jalisco și statele învecinate. Familiile au rămas blocate, încercând să-și distragă copiii, deoarece au decis că nu pot să se întoarcă acasă în statele din apropiere, precum Zacatecas și Michoacan.

„Am decis să lăsăm oamenii să rămână în grădina zoologică pentru siguranța lor”, a spus Soto. „Sunt copii mici și persoane în vârstă.”

Irma Hernández, o gardiană de 43 de ani la un hotel din Guadalajara, a ajuns la serviciu luni dimineața devreme.

De obicei, ea merge la serviciu cu mijloacele de transport în comun, dar autobuzele nu circulau și nu avea cum să traverseze orașul. Șefii ei au organizat o mașină privată pentru a o lua. Familia ei, a spus ea, stătea acasă, prea speriată pentru a pleca.

„Sunt îngrijorată pentru că nu știu cum să ajung acasă dacă se întâmplă ceva”, a spus ea.

Pasagerilor care au sosit duminică seara la aeroportul internațional al orașului li s-a spus că acesta funcționează cu personal redus din cauza izbucnirii violențelor.

Autoritățile din Jalisco, Michoacan și Guanajuato au raportat că cel puțin alte 14 persoane au fost ucise duminică, printre care șapte soldați ai Gărzii Naționale.

Videoclipurile care au circulat duminică pe rețelele de socializare arătau turiști din Puerto Vallarta plimbându-se pe plajă, cu fum ridicându-se în depărtare.