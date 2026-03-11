O echipă de genişti a fost trimisă la faţa locului pentru dezamorsarea bombei britanică de 250 de kilograme, descoperită în timpul lucrărilor de reconstrucţie a unui pod peste Elba, care s-a prăbuşit parţial în anul 2024.

Zona de evacuare a fost închisă în jurul orei locale 09:00 (08:00 GMT), a anunţat poliţia într-un comunicat.

Peste 400 de ofiţeri de poliţie şi alţi membri ai serviciilor de urgenţă au fost desfăşuraţi la faţa locului, ajutaţi de un elicopter şi de o dronă, pentru a se asigura că locuinţele, magazinele, şcolile, căminele de bătrâni şi birourile au fost evacuate pe o rază de un kilometru în jurul bombei.

Bomba a fost descoperită marţi în timpul lucrărilor de curăţare şi construcţie care au urmat prăbuşirii parţiale a Podului Carola, în septembrie 2014.

Evacuarea a afectat situri istorice importante, inclusiv Palatul Zwinger şi biserica Frauenkirche.

Deoarece detonatorul bombei era deteriorat, se impunea utilizarea unui detonator cu jet de apă, ceea ce putea "întârzia în mod evident" operaţiunea, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Marko Laske, pentru postul public de televiziune MDR.

În cazul în care această metodă dădea greş, experţii genişti luau în considerare detonarea bombei la faţa locului, a adăugat el.

Capitala regională a Saxoniei a fost intens bombardată de Aliaţi la 13 şi 14 februarie 1945, ucigând până la 25.000 de persoane şi distrugând o mare parte din oraşul vechi, cunoscut pentru arhitectura sa barocă.

În Germania sunt descoperite în mod regulat bombe neexplodate, în timpul lucrărilor de construcţie.