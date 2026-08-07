Însă, pentru mulți dintre cei care ajung să lucreze în Comisia Europeană, entuziasmul inițial este înlocuit rapid de epuizare, presiune constantă și birocrație sufocantă.

O amplă investigație realizată de POLITICO, bazată pe mărturiile a 12 funcționari europeni din cabinetele comisarilor și din direcțiile generale ale Comisiei, conturează imaginea unei instituții în care zilele de lucru depășesc frecvent 12 ore, iar volumul de muncă și stresul au devenit o normalitate.

170.000 de candidați pentru doar 1.500 de locuri

Comisia Europeană rămâne unul dintre cei mai râvniți angajatori din sectorul public. Anul acesta, aproximativ 170.000 de persoane au concurat pentru numai 1.500 de posturi de administrator debutant.

Salariile, beneficiile și siguranța locului de muncă continuă să atragă candidați din toate statele membre, însă cei care ajung în interiorul instituției spun că imaginea din exterior este departe de realitate.

Funcționari din diferite departamente au descris pentru POLITICO o atmosferă dominată de presiune, proceduri birocratice complicate și, în unele cazuri, stiluri de conducere considerate toxice.

Experiențele diferă de la un departament la altul, însă nemulțumirile sunt similare. O parte dintre angajați au acceptat să vorbească doar sub protecția anonimatului.

„Condițiile devin din ce în ce mai dificile”, a precizat Nicolas Mavraganis, președintele Union Syndicale Fédérale, organizație care reunește aproximativ 20 de sindicate ale funcționarilor din instituțiile europene și internaționale. „Volumul de muncă este tot mai mare, ceea ce înseamnă și o presiune tot mai mare.”

Crizele internaționale au transformat fiecare dosar într-o urgență

Invazia Rusiei în Ucraina, relația tensionată cu China și schimbările din politica Statelor Unite au amplificat presiunea asupra aparatului administrativ european.

Funcționarii spun că aproape fiecare document este tratat ca unul cu miză strategică, iar acest lucru se reflectă în activitatea de zi cu zi.

Fiecare notă de informare, proiect legislativ sau comunicat trece prin numeroase niveluri de aprobare, fiind modificat de mai multe ori înainte de publicare.

Unul dintre funcționari descrie chiar apariția unei mentalități aparte în interiorul instituției: „Este executivul Uniunii Europene, așa că unii oameni dezvoltă un fel de complex de Dumnezeu.”

Reprezentanții Comisiei Europene resping însă imaginea unei instituții aflate în criză și susțin că administrația europeană își propune să fie un angajator modern și atractiv.

„Suntem angajați să fim un loc de muncă modern, respectuos și atractiv”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei, amintind de reforma internă inițiată de președinta Ursula von der Leyen.

Potrivit unui sondaj intern, 74% dintre angajați consideră în continuare Comisia un angajator atractiv, cu șase puncte procentuale peste nivelul din 2023.

Salarii de până la 7.000 de euro și numeroase beneficii

În ciuda dificultăților, avantajele financiare rămân importante. Un funcționar debutant încadrat pe postul de administrator AD-5 câștigă aproximativ între 6.000 și 7.000 de euro brut pe lună, înainte de sporuri și indemnizații.

În plus, funcționarii europeni plătesc impozit către Uniunea Europeană și beneficiază, de regulă, de o fiscalitate mai avantajoasă decât în multe state membre.

La acestea se adaugă indemnizațiile pentru familie, reducerile diplomatice la achiziția de autoturisme și siguranța locului de muncă.

Unii dintre angajații intervievați locuiesc în Bruxelles doar în timpul săptămânii, iar familiile lor au rămas în țările de origine, unde revin aproape în fiecare weekend.

Program de peste 12 ore și epuizare psihică

Mai mulți funcționari spun că prestigiul unei cariere europene vine cu un cost personal ridicat.

Un membru al cabinetului unui comisar povestește că zilele de lucru încep, de regulă, la ora 07:00 sau 08:00 și se termină în jurul orei 19:00.

Un alt angajat, din departamentul de comunicare, spune că volumul de muncă a fost atât de mare încât a ajuns să plângă seara târziu, după terminarea programului.

Mulți dintre cei intervievați consideră că principala problemă este chiar birocrația internă.

Cabinetele comisarilor și direcțiile generale comunică dificil între ele, iar aprobările circulă prin lanțuri interminabile de e-mailuri.

„Direcțiile generale așteaptă firimituri de informații de la cabinete, iar acestea sunt atât de suprasolicitate încât nu mai au capacitatea să răspundă. Este o problemă structurală. Toată lumea încearcă să obțină informații de la ceilalți”, spune unul dintre funcționari.

Frustrarea acumulată îi împinge pe unii angajați la declarații extrem de dure: „Uneori îmi vine să mă împușc.”

„Ești doar o moleculă într-un organism uriaș”

Pe lângă presiunea profesională, mulți angajați spun că dimensiunea impresionantă a instituției îi face să se simtă anonimi.

Comisia Europeană are aproximativ 30.000 de angajați, iar unii funcționari spun că nici după zeci de ani de activitate nu ajung să fie cunoscuți în afara propriului departament.

„Sunt mii de oameni în Comisie, așa că, și dacă lucrezi acolo de 20 de ani, cei mai mulți nu te-au văzut niciodată. Ești doar o moleculă minusculă într-un organism uriaș”, spune un funcționar.