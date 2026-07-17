Oficialii de la Bruxelles deschid 100 de locuri dedicate învățământului profesional și tehnic, iar cei selectați vor primi o bursă de peste 1.500 de euro pe lună.

Albert Iacoviță are 18 ani și a obținut medalia de excelență la Olimpiada Europeană de Meserii. A făcut un stagiu de pregătire în Elveția, iar acum este în internship la Ministerul Economiei și Turismului.

ALBERT IACOVIȚĂ - OLIMPIC: „Vreau să rămân în turism, mai precis HoReCa. Aș vrea să lucrez într-un hotel, dar a început să îmi placă mai mult și să lucrez în administrație publică. Eu am început din clasa a IX-a să fac practică la hotel. Am făcut practică la hoteluri de 4 și 5 stele, ceea ce m-a ajutat să-mi dau seama de nivelul la care ar trebui să fiu ca recepționer.”

Iar Sebastian are 19 ani și a finalizat deja stagii de practică în Franța, Croația, Spania și Polonia. În septembrie urmează să plece în Shanghai, la o competiție internațională a meseriilor, în domeniul instalațiilor.

SEBASTIAN TOADER - OLIMPIC: „Să devin inginer în domeniul electric, ăsta ar fi jobul visurilor, până la urmă. De aceea mă antrenez, particip la olimpiade, pentru a-mi demonstra mie că știu. Datorită acestui stagiu de practică m-am perfecționat, mi-am dat seama unde trebuie să mai lucrez, spre exemplu la partea de programare.”

De anul viitor, absolvenții de învățământ profesional și tehnic vor face practică în programul de stagii al Comisiei Europene, destinat până acum în principal absolvenților de studii universitare.

ROXANA MÎNZATU, VICEPREȘEDINTELE COMISIEI EUROPENE: „Pentru prima dată, Comisia Europeană deschide stagiile de practică Blue Book și absolvenților de învățământ profesional și tehnic. Învățământul profesional este o opțiune de prim rang, este un tip de educație care contează în Uniunea Europeană.”

Absolvenții pot aplica în domenii precum ospitalitate, gastronomie și turism, IT, dar și sănătate, asistență socială și educație. De exemplu, un absolvent de HoReCa ar putea face practică la serviciile de catering ale Comisiei Europene.

Corespondent PROTV: Stagiile încep din martie anul viitor, durează cinci luni, iar cei selectați vor primi în jur de 1.500 de euro pe lună. Pare o sumă generoasă, însă trebuie să țină cont de faptul că în Bruxelles costurile vieții sunt printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Realist, chiria unui studio ajunge la 800-1.000 de euro pe lună.

Înscrierile sunt programate în perioada 22 iulie - 4 septembrie 2026, iar selecția se face în mai multe etape, prin platforma oficială a Comisiei Europene.