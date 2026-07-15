El a dispus verificări în această direcție, după ce Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat, pe 30 iunie, cea mai mare amendă pentru muncă nelegală acordată unei asociații, în urma controalelor cerute de DIICOT, transmite news.ro.

„Pe 30 iunie, în contextul intervenției procurorilor la Dumbrava, DIICOT a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor să efectueze controale la locuințele familiei Pașca. Urmare a controalelor, inspectorii au aplicat cea mai mare amendă pentru muncă nelegală acordată unei asociații: un milion de lei. Sunt două elemente care ridică semne de întrebare”, a transmis Pîslaru.

Două nereguli semnalate

Ministrul a semnalat două probleme majore:

Prima, numărul persoanelor sancționate: Inspectorii au sancționat munca fără formă legală pentru 36 de persoane, deși la fața locului au fost descoperite doar 14. Celelalte 22 nu au fost identificate oficial, ci s-a mers pe relatări, ceea ce, în opinia ministrului, ridică semne de întrebare asupra corectitudinii procedurii.

A doua neregulă - Informarea întârziată: Pîslaru a acuzat că a aflat despre amendă de pe Facebook, nu din partea autorităților. Deciziile birocratice au făcut ca informarea privind acțiunea de control să ajungă de la Bihor pe biroul Inspectorului general de stat adjunct din București abia pe 6 iulie, iar situația a fost transmisă oficial către Ministerul Muncii pe 8 iulie.

Verificări și clarificări

Ministrul a cerut imediat clarificări privind derularea controlului, cuantumul amenzii și comunicarea interinstituțională întârziată. Inspecția Muncii a dispus de urgență un control de specialitate la Bihor, atât din partea Direcției Control Relații de Muncă, cât și a Serviciului Corpul de Control al Calității Inspecției.

„Pe măsură ce vom obține răspunsurile, voi clarifica public această situație pentru a nu plana vreo suspiciune cu privire la acest control”, a adăugat Pîslaru.

Asociația fondată de Viorel Pașca a fost amendată cu 1 milion de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor. La perchezițiile din 30 iunie au fost identificate 409 persoane cazate în 18 imobile din Dumbrava, Tinca, Incești și Bicăcel. Istoricul activității indică faptul că, din 2006, au fost „găzduite” peste 3.300 de persoane, dintre care aproximativ 1.020 au decedat și au fost îngropate în cimitirul localității.