Proiectul își propune să promoveze zonele mai puțin vizitate și să stimuleze economia locală. Punctul turistic a fost deschis într-un port nou, destinat însă doar ambarcațiunilor mici. În timp ce autoritățile vorbesc despre potențial și investiții, porturile mari ale țării sunt vechi și degradate.

În punctul de informare din Călărași, turiștii ar trebui să primească detalii despre obiectivele pe care le pot vizita și să afle mai multe despre legendele locale. Însă mai durează până o să fie totul gata pentru primii vizitatori.

Marius Fulga, manager public al Consiliului Județean Călărași: „Vedeți, încă suntem într-o zonă incipientă a dezvoltării zonelor de atractivitate turistică. Este o zonă neexploatată până acum”.

Acest punct turistic ar putea fi si greu de găsit mai ales că în portul proaspăt inaugurat nu pot ajunge navele de croazieră.

George Bîrsan, operator turism: „Rezultatul nu este satisfăcător, adică banii care au fost investiți nu își găsesc utilitate”.

Deocamdată pe la punctul turistic trec doar localnicii.

Bărbat: „Am fost la plimbare pe Dunăre. Ne bucurăm, e foarte relaxant și de noile dotări care sunt normale, e în construcții de câțiva ani și abia așteptăm”.

Proiectul a fost finanțat cu bani din Fondul European de Dezvoltare Regională. Din bugetul total de 1,9 milioane de euro, Ministerul Turismului a primit 153.000 de euro. Inițiativa a reunit parteneri din nouă țări dunărene, printre care România, Croația, Serbia, Ungaria și Bulgaria.

Matej Mikulic, coordonatorul proiectului „Dunărea Verde și Mistică”: „Ce e important să spunem pentru acest proiect, nu este doar pentru a crește turismul, eu vin din Croația. Avem acolo un turism foarte dezvoltat, dar nu vrem mai mulți turiști, vrem turiști în zonele cele mai puțin vizitate, pentru oameni, pentru comunitatea locală care locuiesc acolo”.

În tot acest timp, investițiile în porturile din țară se lasă așteptate. La Galați, operatorii care fac excursii pe Dunăre pot fi numărați pe degetele de la o singură mână.

Viorel Gagu, operator turism: „Avem nevoie de infrastructură portuară. Nu avem uneu la malul Dunării și avem nevoie de așa ceva neapărat. Știu că există un proiect în derulare, iar tot malul gălățean și faleza va fi reabilitată și se va face un cheu vertical”.

Degradat în proporţie de 70%, dar cu o valoare de inventar de peste 6,4 milioane de lei, portul de ambarcaţiuni ușoare al Primăriei Galați cheltuia mai mult decât putea să producă. Așa că acum este în conservare.

Corespondent PRO TV: „Poarta este închisă și portul de ambarcațiuni ușoare arată, trebuie să recunoaștem, ca o epavă. De aceea primăria a încercat să îl închirieze și, deloc surprinzător, nu a primit nicio ofertă”.

Primăria a anunțat că pregătește o nouă licitație.