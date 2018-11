500 de români înşelați de un escroc care a luat 3 milioane € pentru apartamente în blocuri ilegale

Într-o Românie în care şi piaţa imobiliară pare să fi fost scăpată de sub control de autorităţi, ''Inspectorul Pro'' a descoperit un caz revoltător.

La Cluj, peste 500 de persoane au fost înşelate de un escroc care a luat avansuri de 3 milioane de euro pentru apartamente în blocuri care nu respectă legea.

Culmea este că individul a fost arestat, dar şi eliberat după 30 de zile. Pus sub control judiciar, a continuat să vândă locuinţe, deşi nu mai avea voie. Poliţiştii au cerut arestarea lui, însă judecătorii au decis să îl lase în libertate.

Cluj, strada Miko Imre, în 2009 Primăria a autorizat construcţia a două blocuri, de opt etaje: unul de locuinţe, celălalt de birouri.

De vânzarea lor s-a ocupat constructorul Traian Floarea Ianson, care nu avea nici 25 de ani în acel moment. A început să încheie antecontracte de vânzare cumpărare încă din faza de proiect. Cele mai multe în faţa şi sub semnătură notarilor. A încasat avansuri de sute de mii de euro.

"- Tu când ai cumpărat?

- În 2015.

- Şi cât ai dat pe apartament?

- 60 de mii de euro.

- Ai dat toţi banii?

- Primii 30 prin virament, restul cash".

Conform anchetatorilor, constructorul nu a respectat proiectul şi regimul de înălţime al imobilelor, stabilite prin autorizaţiile de construire. Într-unul dintre blocuri, a făcut apartamente în loc de birouri. Grav este că a încheiat, pe aceeaşi locuinţă, mai multe antecontracte de vânzare cumpărare. Şi, bineînţeles, nu a terminat blocurile nici până în ziua de azi.

Disperaţi, oamenii au început să se mute, în condiţii mizere, printre betoane şi gunoaie.

O doamnă a cheltuit cu un apartament, de la parter, aproape 50 de mii de euro: "Noi am făcut terasa, aici era gunoi, a zis că e o garsonieră, suntem înconjuraţi de gunoi".

În celălalt bloc, însă, nu se poate locui. Arată ca o clădire abandonată, fără geamuri şi acoperiş.

Acelaşi constructor şi pe strada Fabricii din Cluj. Conform autorizaţiei de construire, aici ar fi trebuit să fie o clădire de birouri şi spaţii comerciale. S-au făcut apartamente.

Unii păgubiţi l-au dat în judecată pe constructor. Alţii s-au dus la poliţie. Primele plângeri au fost înregistrate în 2014. Ancheta a durat trei ani.

În 2017, procurorii l-au trimis în judecată pe Traian Floarea Ianson într-un dosar de înşelăciune agravată, fiind identificate peste 130 de persoane care au fost păgubite între anii 2009-2016. Prejudiciul a fost estimat la peste 2,2 milioane de euro. Pe constructor l-am găsit la blocurile de pe strada Miko Imre.

"- De ce aţi vândut acelaşi apartament la mai multe persoane?

- Nu s-a vândut niciun apartament".

Individul a stat şi în arest 30 de zile, dar a fost eliberat sub control judiciar. Nu mai are voie să construiască sau să efectueze tranzacţii, care să implice blocurile cu probleme. Dar Traian Floarea Ianson pare de neoprit.

Şi-a schimbat numele în Traian Onuc şi continuă să se implice în afaceri imobiliare. Cei care vor să-şi cumpere o locuinţă sub preţul pieţii sunt racolaţi de pe internet, prin intermediul site-urilor de anunţuri cele mai cunoscute.

Ca să înţelegem mai bine ce se întâmplă, ne-am dat drept clienţi şi ne-am dus să vedem un apartament.

"- Camera plus terasă!

- Terasa e de acolo?

- Dintr-un capăt în altul, da!

- Vreti să facem living cu bucătărie, dormitor si dressing si baie?

- Da, cred că mai degrabă asa!".

Revoltător este că apartamentele pe care le prezintă sunt exact lângă imobilele fantomă, într-un al treilea bloc care este ridicat acum fără autorizaţie de construire.

"- Aveţi cumva vreun plan al apartamentului?

- Da, avem şi plan şi tot. Vă arăt şi plan, compartimentare. Bine, acum o să se mai schimbe ca unii cumpăra mai mici, mai mari, dimensiunile la bloc cam alea rămân".

- Cam cât din bloc e vândut?

- Cam 30% deja e dat".

Traian Onuc este cel care negociază, dar ne anunţă că actele vor fi semnate de tatăl lui. Codrisor Floarea Ianson are o firmă de construcţii care în februarie a fost amendată de Primăria Cluj pentru că ridică acest bloc fără autorizaţie.

Dar lucrările au continuat. În octombrie, noi i-am găsit pe muncitori, lucrând de zor la noul imobil.

"- Autorizaţie de construire?

- Se ocupă şefu'!

- Şi şefu cine este?

- Codrisor.

- Tatăl lui Traian? Şi el vine pe aici sau se ocupă fiul sau?

- Vine, ne cumpără material, face necesarul".

Din păcate, sunt oameni care încă pică în capcana acestui individ.

Totul s-a întâmplat şi încă se întâmplă sub ochii autorităţilor. Disciplina în Construcţii din cadrul Primăriei Cluj, adică Poliţia Locală, are rolul de a controla dacă o construcţie are autorizaţie.

În cazul acestui bloc au dat o amendă în februarie şi au făcut o plângere penală în mai. Oana Buzatu este purtătorul de cuvânt al Primăriei si spune ca nu poate sa intervina pe o proprietate privata.

Poliţiştii şi procurorii au în lucru un al doilea dosar penal care îl vizează pe Traian Onuc. De data aceasta, anchetatorii vorbesc de 180 de persoane vătămate, prin acelaşi mod de operare. Au cerut, în această vară, şi arestarea preventivă a lui Onuc, dar judecătorul le-a respins solicitarea şi l-a lăsat sub control judiciar.

Inspectorul Pro a stat de vorbă cu notarul Dorina Mureşan, care a încheiat mare parte din antecontractele de vânzare cumpărare pentru blocurile din Miko Imre şi prin mâna căreia au trecut actele imobilelor.

Păgubiţii au angajat un avocat care lupta în instanţă, în primul rând, pentru a le intabula apartamentele. Procesele sunt însă lungi şi istovitoare. Iar blocurile rămân în continuare în mizerie.

Dacă vreţi să vă cumpăraţi o locuinţă, fiţi vigilenţi şi informaţi-vă! Ţineţi minte că niciun dezvoltator cinstit nu va vinde sub preţul pieţii, iar primăriile sunt obligate să vă dea amănunte despre autorizaţiile de construire.

