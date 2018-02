În loc de mobilier, au în casă pungi și cutii. Păcăleala pusă la cale de un fost deținut

Măsurați de două ori înainte și verificați tâmplarul dacă vreți să vă comandați mobilă. Mai mulți clienți spun că au fost păcăliți de o firmă de pe internet, care le-a luat o parte din bani, însă nu le-a livrat şi produsele de mobilier comandate.

Oamenii se luptă acum să-și facă dreptate în instanță. 14 plângeri penale au ajuns în atenția poliției. Inspectorul PRO a stat de vorbă cu păgubiții și iată ce a aflat.

Victimele acestor înşelăciuni sunt tineri, majoritatea proaspăt mutaţi în casă nouă. Oameni care şi-au cumpărat cu greu locuinţele, în rate, cu credit de la bancă. Ascuns în spatele unei societăţi care are ca domeniu principal de activitate fabricarea produselor de brutărie, un individ, condamnat în trecut pentru tâlhărie, înşelăciune şi evaziune fiscală, şi-a atras clienţii promiţându-le mobilă ieftină şi de calitate.

Oamenii au plătit de bună voie avansuri uriaşe şi au acceptat termene de livrare de 40 de zile, pentru că firma le promitea reduceri substanţiale. Într-un final, s-au trezit şi fără obiectele de mobilier şi cu banii daţi.

O tânără a făcut comandă încă din luna iulie de mobilă. A plătit 12.000 de lei avans, ca să-şi mobileze tot apartamentul. De atunci, trăieşte înconjurată de un munte de cutii şi pungi. De la mobila şi-a luat gândul. Nu însă şi de la bani. Mai are de recuperat 8.000 de lei.

”Pat nu avem… e doar o saltea pusă pe jos, pe un covor. Ne-a adus doar carcasa dulapului, noi am tăiat bucăţi din material, să încercăm să îl folosim, că nu avem decât un dulap la uşă”, explică femeia.

Patronul firmei era extrem de credibil. Odată ce clientul accepta oferta, venea imediat să facă măsurători. Tot el se ocupa şi de acte. Nu a trezit suspiciuni când le-a spus oamenilor că nu accepta decât plăţi în numerar. Şi nu a dat de bănuit nici atunci când pe unii i-a însoţit direct la bancomat. Odată ce se vedea cu banii în buzunar, dispărea, susţin păgubiţii, lăsându-i cu ochii în soare.

”Tot timpul avea diverse scuze, că au murit diverşi membri ai familiei lui sau că este bolnav sau că e soţia bolnavă sau nu poate să ajungă sau tâmplarul nu este disponibil în momentul respectiv”, spun clienții.

În toate disputele pe care le-a avut, patronul firmei se arăta el însuşi nemulţumit de clienţii săi, pentru că aveau tot timpul ceva de obiectat. Oamenii nu doreau însă decât respectarea contractelor şi atât.

Contactat de echipa de la Inspectorul Pro, bărbatul a respins toate acuzaţiile, dar a admis că are probleme cu banii.

"Societatea noastră a întâmpinat anul trecut dificultăţi financiare, pe care le-am comunicat tuturor clienţilor cu care aveam contract în acel moment, specificându-le că vom face în continuare tot ce ţine de noi ca să ne achităm de obligaţiile care ne revin", este răspunsul patronului.

O femeie a încheiat un contract de peste 20.000 de lei ca să-şi mobileze întreaga locuinţa. Încă mai are de recuperat 16.000. În tot acest timp s-a văzut nevoită să locuiască cu chirie.

”Fac aproape un an de când mi-am luat apartamentul şi sunt mutată de 2 zile în nişte condiţii improprii încă. Nu am toată mobila, că nu am avut posibilitatea după această gaură pe care mi-a dat-o. Am înţeles că a luat legătura cu avocatul, aceiaşi abureală, pe româneşte şi în ianuarie am hotărât să depun plângere la Judecătoria de pe lângă Sectorul 4”, spune ea.

Radu este unul dintre puţinii clienţi care şi-au recuperat toţi banii. Povesteşte că a contractat în trecut o lucrare mică şi a fost mulţumit. Apoi a făcut o comandă mare ce nu i-a mai fost livrată.

”Am comandat mobila în valoare de 8000 de lei şi electrocasnice pe care ne-a recomandat să le comandăm prin firma dansului şi 4 luni mai târziu asta e situaţia, nu am primit mobila nici măcar până în ziua de azi”, spune Radu.

Într-o inregistare telefonică făcută de unul dintre clienţii săi, patronul firmei admite că are lucrări întârziate. Dar susţine că acestea ar fi de numai 50.000 de lei. Păgubiţii vorbesc însă de sume mult mai mari.

Patronul societăţii a reuşit să obţină mereu păsuiri de la clienţi, chiar şi de câteva luni. În momentul în care oamenii au aflat adevărul era deja prea târziu. Însuşi furnizorul sau de lemn îl acţionase în instanţă.

Fără bani şi fără mobilier, unii dintre păgubiţi s-au îndreptat şi ei către autorităţi. Au apelat la protecţia consumatorului. Fără prea mare izbândă.

În urma cercetărilor făcute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, a rezultat că societatea nu avea nici măcar un punct de lucru. Ceea ce a făcut imposibil controlul autorităţilor.

Firma a fost amendată pentru împiedicarea controlului, cu suma de 10.000 de lei. Şi cu încă 5.000 de lei, pentru că a perceput avansuri de la oameni, fără să livreze marfa.

Depăşită de situaţie, ANPC a înaintat dosarele păgubiţilor către Inspectoratul General al Poliţiei Romane.

Cei care vor fi găsiţi vinovaţi pentru înşelăciune, riscă maximum 5 ani de închisoare. Mare grijă, aşadar, de unde vă comandaţi obiectele de mobilier. Şi asta pentru că numărul escrocheriilor a crescut în egală măsură cu apetitul romanilor de a-şi redecora casă.

În urmă cu un an, la nivelul întregii ţări, românii au cumpărat mobilă de peste un miliard de euro, în creştere cu 20 la sută faţă de anii precedenţi.