Condițiile mizere ale unei călătorii cu CFR. Pe unele rute este mai ieftin avionul

Încă din ziua jurământului, noul cabinet Dăncilă a promis, pe lângă 350 de kilometri de autostradă şi 250 de kilometri de cale ferată.

Nimic rău, doar că la CFR, de pildă, nu s-au mai făcut investiţii de 13 ani. Mii de reclamaţii vizează anual serviciile de pe calea ferată. Oamenii stau precum sardelele pe anumite rute, pentru că numărul biletelor vândute este mai mare decât cel al locurilor disponibile. Ca să nu mai vorbim că de cele mai multe ori condiţiile sunt mizerabile.

Material filmat cu o cameră ascunsă, în cadrul campaniei ''Inspectorul Pro''

97 de trenuri de călătorie din întreaga ţară, cu plecare din oraşe importante precum Braşov, Timişoara, Cluj, Galaţi, Craiova vor fi anulate începând cu luna martie.

Decizia luată de curând de CFR Călători întregeşte nepăsarea cu care a fost administrată calea ferată în ultimii 13 ani. Motivele invocate într-un raport întocmit chiar de CFR sunt "personal insuficient" şi "material rulant deficitar".

Nimic însă despre proasta organizare din domeniul feroviar, care a făcut ca preţul călătoriei să crească într-atât încât pe anumite rute să fie mai rentabil să mergi cu avionul decât cu trenul. Durata călătoriei se scurtează de la 10 ore la 1 oră, iar preţul este similar.

Multe rute sunt aglomerate iar condiţiile de transport, mizerabile.

Iată un exemplu: trenul Interegio 1529 Bucureşti - Braşov, cu plecare din Gara de Nord. O echipă de la ”Inspectorul Pro” a pornit la drum ca să verifice dacă reclamaţiile călătorilor sunt reale.

FILMARE CAMERA ASCUNSĂ

Reporter: Bună ziua! Pentru trenul de Braşov de la 16:43 mai aveţi locuri?

Operatoare: Nu sunt locuri!

Reporter: Şi în picioare?

Operatoare: În picioare, da!

Reporter: Și până la Ploieşti?

Operatoare Nu! Tot în picioare…

Potrivit regulamentului intern de pe calea ferată, numărul biletelor vândute în picioare nu ar trebui să fie mai mare de 15 la sută din capacitatea vagonului. În cazul nostru, am numărat dublu, adică 30 la sută peste numărul de locuri.

Aşa este de fiecare dată în acest tren, se plâng călătorii. Oamenii stau ore bune în picioare, cu bagajele aruncate pe jos. Pe Rareş l-am întâlnit în spaţiul dintre vagoane pentru că nici pe coridor nu-şi mai găsise loc. Proaspăt întors de la studii din Anglia, Rareş se consideră umilit şi spune că vrea să plece cât mai repede înapoi.

Adevărul este ca între un bilet "cu loc" şi unul "fără loc" diferenţa de preţ este foarte mică. Într-o totală contradicţie cu confortul oferit.

De pildă, până la Ploieşti, pe ruta aleasă de noi, tariful achitat în picioare a fost cu numai 4 lei mai mic decât cel încasat pentru scaun.

Potrivit CFR Călători, anul trecut au fost vândute 650.000 de bilete în picioare, până în luna noiembrie.

Asta înseamnă că 1.900 de oameni au călătorit zilnic fără loc. CFR Călători pretinde că această cifră este mică şi corespunde unui procent de doar 1,2 la sută, adică în limita admisă.

CFR călători îşi recunoaşte neputinţa, dar asumă că îi lipsesc doar 350 de vagoane. Şi susţine că are o incapacitate de transport doar în weekenduri, în vârfurile de trafic din sezon şi pe rutele de navetişti.

Şi atunci care sunt rutele fără probleme?

Supărările oamenilor sunt justificate. Confort nu există, temperatura optimă de transport nu se respectă, curăţenie nu se face.

Despre întârzieri, ce să mai vorbim... Din 2962 de petiţii înregistrate oficial la CFR Călători în 2016, 76% au scos în evidenţă toate aceste neajunsuri. Surprinse, de altfel, cu camera ascunsă şi de echipa de la Inspectorul Pro.

FILMARE CAMERA ASCUNSĂ

”Acesta este săpunul, înfipt într-un cui… Apa nu funcţionează. Având în vedere că e un tren care circulă pe o distanţă mare - de la Bucureşti până la Iaşi - să n-ai cum să te speli pe mâini, după ce mergi la toaletă, e inadmisibil…" - este descrisă toaleta unui tren.

Maxim Rodrigo, preşedintele celui mai mare sindicat de pe calea ferată, ne arată cât de departe este România la capitolul investiţii, faţă de celelalte ţări ale Uniunii Europene:

"Bucureştiul - ZERO. Dacă ne uităm aici, în 2008, Germania are 418 miliane euro, Austria - 603 milioane euro, Slovenia 101, 4 milioane euro, Ungaria 651 milioane euro, Bucureştiul - ZERO. Mergem la anul 2009, Bucureştiul iarăşi ZERO…"

Aşadar, zero pe linie, de când am intrat în UE, până în prezent. Asta în timp ce toate ţările din jurul nostru au investit sute de milioane de euro în transportul feroviar.

Maxim Rodrigo, sindicatul salariaților CFR Călători: ”Justificarea logică nu există, pentru că Ministerul Transporturilor putea accesa fonduri europene.”

Toţi cei 14 miniştri care au condus transporturile între 2004 şi 2017 au lăsat această oportunitate să le scape printre degete. Incompetenţa şi nepăsarea au adus CFR Călători în prag de faliment.

Şi totuşi, mai avem şanse să schimbăm trenurile vechi. Autoritatea pentru Reforma Feroviară poate accesa, în momentul de faţă, 300 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, pentru modernizări pe cafea ferată.

Am încercat să vorbim cu preşedintele acestei autorităţi. Marian Păun ne-a transmis însă, printr-un e-mail, că are agenda foarte încărcată.

Guvernul a aprobat înfiinţarea instituţiei în 2015, la 8 ani de la aderarea în UE. Revoltător este că după ce că am înfiinţat-o târziu, autoritatea şi-a început activitatea abia anul trecut, în septembrie. Doi ani i-a trebuit ca să-şi angajeze oameni.

Maxim Rodrigo: "Abia a început să aibă personal… Spre sfârşitul lui 2018 o să se gândească să acceseze eu ştiu ce fonduri europene… Numai până când face caietul de sarcini ne prinde anul 2019 şi apoi, până face primul prototip, s-a terminat finanţarea pe fonduri europene."

Pogramul operaţional este, ce-i drept, valabil până în 2020. Rămâne de văzut dacă Autoritatea pentru Reforma Feroviară va reuşi să facă în 2 ani cât nu s-a făcut în 13.

Altfel, din 1998, de când a fost înfiinţată CFR Călători şi până astăzi, numărul pasagerilor pe calea ferată a scăzut de 3 ori, iar numărul trenurilor de 4 ori, ajungându-se la condiţiile proaste de transport din prezent.