A plătit 15.000 EURO pentru un Mercedes găsit pe un site. Ce a pățit 6 luni mai târziu

Ceea ce, la prima vedere, părea o afacere rentabilă, atât pentru vânzător, cât şi pentru cumpărător, în realitate s-a dovedit a fi o mare păcăleală pentru cei care au vrut să-şi cumpere, în rate, o maşină la mâna a doua de pe un portal de leasing.

Sunt sute de păgubiţi, inclusiv unii care au dat un avans de 15.000 de euro. Reprezentanţii firmei nu le-au dat nici maşinile comandate şi nici banii înapoi. Cazul este anchetat de Poliţie şi Parchet.

Urmăriţi un material, din cadrul campaniei „Inspectorul Pro''.

Clientul îşi alegea maşina de pe site, plătea un avans cuprins între 20 şi 50 la sută, iar restul în rate egale, pe o perioadă cuprinsă între unu şi cinci ani, până la achitarea autoturismului.

Acest sistem de finanţare era acoperit de un contract de închiriere pe termen lung. În funcţie de abilitatea de negociere a oamenilor, unii primeau, scris sau verbal, promisiunea că la final vor deveni proprietarii maşinii.

Citește și Țeapă cu mașini de lux. Bărbat condamnat la închisoare la opt ani după ce a păcălit două firme

Pro TV

Reprezentanţii Cesiune.ro asigurau finanţarea din surse proprii. Nu lucrau cu bănci şi nu raportau informaţii la biroul de credit. Sunt clienţi cărora li s-a cerut doar buletinul. Sistemul relaxat, plus miile de maşini aflate la vânzare pe site au atras sute de cumpărători.

Printre ei şi un domn din Cluj. În martie 2017, a plătit, în două tranşe, un avans de 15.000 de euro pentru maşina visurilor lui: un Mercedes GLC Klasse.

Păgubit: „Mi-au spus că maşina va sosi în maxim o lună de zile. Din păcate, au trecut 11 luni. Nu am primit nimic."

Fără bani şi fără maşină, amânat de la o lună la alta, 6 luni mai târziu omul a decis să depună plângere la Parchetul de pe lângă judecătoria Dej. Cercetările au fost preluate de poliţişti, care au început urmărirea penală pentru înşelăciune împotriva administratorului societăţii. Ancheta este în curs.

În iunie 2017, un alt bărbat, din Constanța, s-a hotărât şi el să cumpere o maşină încăpătoare pentru familia sa: un Volkswagen Caddy, preţ de vânzare 10.000 de euro.

Păgubit: „Am vorbit cu ei la telefon. „Domnule, avem maşina în Germania. Repede, avansul de 3.500 de euro, că în 10 zile noi aducem maşina în ţară.” Le-am pus banii în bancă, le-am transmis ordinul de plată şi, din acel moment, nu mi-au mai răspuns la telefon."

Omul a fost de mai multe ori la sediul firmei din Bucureşti, unde a stat de vorbă cu cel care se prezintă drept directorul societăţii care administrează site-ul cesiune.ro. I-a promis că îi returnează o parte din avans dar, în realitate, clientul a primit ordine de plată fără acoperire. Luat la întrebări de păgubit, reprezentantul site-ului a găsit tot felul de scuze contradictorii.

Păgubitul din Constanța poate demonstra cu extrase bancare că nu i-a intrat în cont nici un leu de la cesiune.ro. A urmat o a doua promisiune, cu termen limită 20 decembrie 2017.

Pro TV

Camera ascunsă: „Eu nu sunt samsar din târg, eu sunt finanţator. Deci miercuri, maxim miercuri (n.r - 20 decembrie ) o să primească şi acei 8700 de lei. Ai să trăieşti şi ai să vezi că ţi-am zis adevărul şi o să te rog să mă suni miercuri şi să îmi spui mi-au intrat banii în cont, e în regulă."

A trecut şi ziua de 20 decembrie, iar banii tot nu au intrat. În faţa echipei ProTv, reprezentantul site-ului susţine cu nonşalanţă că nu a fost contactat de niciunul dintre păgubiţi.

Reprezentant site: „De ce nu vin să vorbească aici?”

Reporter: „Au venit şi au vorbit aici.”

Reprezentant: „Niciodată.”

Reporter: „Au venit de mai multe ori şi au vorbit inclusiv cu dumneavoastră. Și le-aţi promis...”

Reprezentant: „Nu e adevărat.”

Reporter: „Nu a venit nimeni?”

Reprezentant: „Nu a fost nimeni.”

Reporter: „Să vorbească cu dumneavoastră?”

Reprezentant: „Nu.”

Reporter: „Să ceară avansul?”

Reprezentant: „Nu."

Filmarea făcută cu o cameră ascunsă de clientul din Constanța demonstrează, însă, că omul şi-a cerut banii înapoi, personal, la sediul firmei care gestioneză site-ul cesiune.ro și că a stat de vorbă chiar cu administratorul site-ului.

Acelaşi lucru l-a păţit şi Gabriela Gherghel, aflată la muncă în Spania. În iunie 2015, femeia s-a decis să ia un autoturism Audi A6 de pe acelaşi site - cesiune.ro. A încheiat un contract de închiriere pe termen lung. A achitat un avans de aproape 10.000 de euro, urmând să primească maşina într-o lună. Acest lucru nu s-a întâmplat. Clienta şi-a cerut banii înapoi, moment în care a început calvarul.

Pro TV

Gabriela Gherghel: „Ne-au blocat telefoanele, nu mai răspundeau. Am sunat de pe alte numere de telefon, o fost un calvar, un chin. Ne trimitea pe email ordine de plată false. Ca să nu mai sunăm, să nu mai deranjăm, îmi trimitea pe email cum că ne-a plătit, dar banii nu intrau. Am sunat la bănci erau ordine de plată fără acoperire."

În noiembrie 2015, femeia a fost nevoită să se întoarcă din Spania ca să-şi facă dreptate.

Gabriela Gherghel: „Ne-am dus la Bucureşti - eu şi împreună cu fiul cel mare, să ne întâlnim cu domnul Paul, să vedem ce se întâmplă."

Un an mai târziu, abia în 2016, păgubita a primit o parte din bani: 6.000 de euro în șase tranșe. Şi astăzi mai are de recuperat patru mii de euro. Societatea care administra site-ul - Cesiune Leasing Solutions SRL - a intrat în insolvență la sfârşitul anului 2015. Pe numele firmei, se încheie în continuare contracte. Victima îi cade un bărbat din Sibiu.

În mai 2016, omul a cumpărat de pe site-ul cesiune.ro un SUV Mercedes. A dat la schimb un BMW, evaluat la 28.000 de euro şi o diferenţă cash de 5.000 de euro. În total, 33.000 de euro. În scurt timp, a aflat că maşina pe care şi-o dorea era, la rândul ei, cumpărată în leasing de către o societate din Piatra Neamţ și fusese cedată cu contract către cesiune.ro.

Omul a încercat să lămurească situaţia cu administratorul site-ului. În zadar, însă. Acesta nu i-a mai răspuns la telefon şi nici la emailuri. Ca maşina să nu îi fie luată de bancă prin care se derula leasingul bărbatul a ales o variantă extremă.

Păgubit: „Am luat legătura cu banca, cu utilizatorul şi am preluat leasingul în continuare Altfel rămâneam şi fără maşină şi fără bani. Am plătit diferenţa de leasing şi am achitat maşina."

Pro TV

Adică încă 19.000 de euro în plus faţă de preţul convenit iniţial. Omul a depus şi el împotriva firmei care administrează site-ul cesiune.ro o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Şi această anchetă se află în curs.

Păgubiţii spun că au încercat să facă public - pe forumuri şi reţele de socializare - modul în care au fost înşelaţ, doar că, una după alta, discuţiile virtuale au fost închise.

Cu firma în insolvență, administratorii site-ului au deschis o nouă societate - SC Cesiune.ro Autohouse SRL- pe care au fost încheiate mai toate contractele semnate începând cu 2016. Reprezentanţii site-ului justifică falimentul firmei pe care o conduce prin proastă gestiune a actelor de către fosta contabilă, Aurelia Leonte.

În vara anului trecut, femeia a fost acuzată de procurorii DIICOT că ar face parte dintr-un grup infracţional care a preluat cu forţa o firmă din Brăila.

Totodată, reprezentanţii firmei pretind că site-ul cesiune.ro trece printr-o perioadă grea, pentru că societatea care îl administrează are de recuperat datorii de la alte companii. Acest lucru nu-l împiedică totuşi să promită, la nesfârşit, că va rezolva problemele păgubiţilor.

Sătui de vorbe goale, mai mulţi clienţi au depus plângeri la poliţie şi Parchet. în prezent, anchetatorii din Bucureşti, Ilfov, Cluj, Bihor şi Tulcea au în lucru 10 dosare penale care vizează operaţiunile derulate prin intermediul site-ului respectiv.

Pro TV

Infracţiunile vizate sunt înşelăciune, abuz de încredere şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciile reclamate în fiecare caz în parte sunt cuprinse între 6.000 şi 23 .000 de euro. La nivelul Inspectoratului Poliţiei Romane se ia în calcul cumularea tuturor acestor plângeri într-un singur dosar.

Astfel de capcane au scăzut încrederea românilor în piaţa second-hand de maşini. 30 la sută dintre ei preferă să îşi cumpere autoturisme de la prieteni sau cunoscuţi, arata un studiu al site-ului vezicatface.ro, realizat pe o bază de 100.000 de anunţuri de vânzare.

Alex Govoreanu, CEO VeziCatFace.ro: „Să verifice vânzătorul. Poţi să îi verifici uitându-te la ce maşini au mai vândut. Din estimările noastre, 25-30 la sută dintre maşinile noastre sunt vândute de samsari, iar cele mai multe pe care le vedem în ultimul an, de când a fost scos timbrul de mediu, sunt aduse din afară."

Potrivit unui raport al Comisiei Europene, 55% dintre români ajung să aibă cel puţin o problemă în primul an de la cumpărarea unei maşini second-hand.