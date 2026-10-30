„România arată la fel de vulnerabilă, la fel de inertă, la fel de indiferentă la viaţa noastră. Încă suntem la mila destinului şi a norocului, pentru că în spitalele României situaţia pentru marii arşi rămâne la fel de dramatică”, spune el, potrivit News.ro.

„Am fost acolo. Azi se împlinesc 11 ani de la Colectiv, de când ceasul s-a oprit în acea noapte de coşmar în care m-am dus să ascult muzică, dar m-am trezit în iad. Am fost acolo. Am supravieţuit. Apoi am numărat intervenţiile chirurgicale. Am învăţat din nou să respir fără mirosul de carne arsă în nas şi am dus în corp şi în suflet tăcerea a tot ce a urmat. Dar o parte din mine a rămas blocată acolo, între pereţii ăia cu burete care s-au aprins ca o torţă. ​Trec anii, dar data din calendar nu aduce linişte, ci doar un gust amar, tot mai greu de înghiţit. ​Mă uit în jur şi îmi vine să urlu de furie şi neputinţă. Nu s-a schimbat absolut nimic. După 11 ani, România arată la fel de vulnerabilă, la fel de inertă, la fel de indiferentă la viaţa noastră”, a scris Cătălin pe Facebook.

Mai mult, el aminteşte că „încă avem cluburi şi localuri înghesuite, cu o singură ieşire, adevărate capcane mortale lăsate să funcţioneze sub ochii complici ai unor autorităţi care n-au învăţat nimic. Încă suntem la mila destinului şi a norocului, pentru că în spitalele României situaţia pentru marii arşi rămâne la fel de dramatică. Secţiile specializate lipsesc cu disperare, iar promisiunile politicienilor au fost doar fum aruncat în ochii unei ţări întregi. ​Iar clasa politică... aceeaşi adunătură de ipocriţi cinici, care acum 11 ani plângeau cu lacrimi de crocodil în faţa camerelor şi promiteau reforme, spitale şi o Românie sigură. Nişte sceleraţi care s-au căţărat pe cadavre ca să ajungă la putere, doar ca să ne demonstreze zi de zi că vieţile noastre nu valorează doi bani pentru ei. Ne-au minţit atunci, ne mint şi acum, cu aceeaşi aroganţă sfidătoare, în timp ce împart bugete şi privilegii pe spinarea noastră. Au ucis atâţia oameni şi continuă să o facă prin pasivitate, prin hoţie, prin nepăsare criminală”.

„O tăcere imensă”

„Supravieţuitorii nu vor uita niciodată. ​Dar cel mai greu este atunci când se lasă liniştea şi te gândeşti la cei care nu mai sunt. ​Pentru familiile care au pierdut un copil, un frate, o mamă, un prieten în acea noapte sau din cauza rănilor de după, vă îmbrăţişez cu tot sufletul meu de supravieţuitor. Ştiu că pentru voi nu există "aniversări” sau bilanţuri, ci doar o tăcere imensă, o durere care nu se va cicatriza niciodată şi un dor sfâşietor. Îmi pare atât de rău că trăiţi în această bătaie de joc continuă a unei ţări care v-a furat ce aveaţi mai scump şi a preferat să uite în loc să facă dreptate. ​Nu iertăm. Nu uităm. Şi o să urlăm de fiecare dată când va fi nevoie, chiar dacă ei vor să ne audă tăcând”.

În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul „Mantras of War". La ora 22.32, în timpul concertului izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul se extinde rapid în câteva secunde.

În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la unsprezece spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale. În vara lui 2016, un alt supravieţuitor din Colectiv, a cărui prietenă şi-a pierdut viaţa în incendiu, a murit. Bilanţul - 65 de morţi. Tânărul, a cărui prietenă a murit în Colectiv, s-ar fi sinucis. "Este vorba de un băiat ale cărui traume au continuat, aşa cum continuă în cazul tuturor victimelor din Colectiv", spunea atunci Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv.

În 3 noiembrie 2015, mii de oameni au ieşit în stradă şi au cerut demisia premierului Victor Ponta, a vicepremierului Gabriel Oprea şi a primarului sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone. A doua zi, Victor Ponta a demisionat. Tot atunci, şi-a anunţat demisia şi primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.