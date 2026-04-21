Funcțiile abonamentului sunt în mare parte de natură estetică, pentu că utilizatorii nu beneficiază de prea multe funcționalități suplimentare, arată publicația TechCrunch.

WhatsApp Plus a fost remarcat de mulți utilizatori, printre care și consultantul în social media Matt Navarra. Compania a confirmat testul pentru TechCrunch printr-o declarație.

„WhatsApp testează un nou abonament opțional numit WhatsApp Plus, conceput pentru utilizatorii care doresc mai multe modalități de a-și organiza și personaliza experiența”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta. „Funcțiile premium includ chat-uri fixate extinse, liste personalizate, teme noi de chat și multe altele. Începem cu un test restrâns pentru a colecta feedback și a ne asigura că construim ceva pe care oamenii îl consideră cu adevărat valoros.”

Deși compania nu a specificat prețul, WABetaInfo a menționat că abonamentul ar putea costa 2,49 € pe lună în Europa și 229 PKR (0,82 $) în Pakistan. Blogul a menționat că compania oferă, de asemenea, utilizatorilor o perioadă de probă gratuită de o lună.

Pe lângă funcții precum temele personalizate și tonurile de apel, compania le va permite utilizatorilor să fixeze până la 20 de conversații, în loc de limita actuală de trei din versiunea gratuită. Abonamentele le vor permite, de asemenea, utilizatorilor să aplice anumite teme, tonuri de apel și tonuri de notificare listelor de conversații. De remarcat faptul că nu se menționează eliminarea reclamelor din funcția „Status”, unde compania a început să difuzeze reclame anul trecut.

WhatsApp a mai avut abonamente

Cu mai bine de un deceniu în urmă, WhatsApp percepea o taxă de abonament de 1 dolar în unele regiuni, dar după ce a fost cumpărată de Facebook, compania a renunțat la această taxă în 2016. De atunci, și-a construit afacerea în jurul posibilității de a permite companiilor să ajungă la utilizatori pe WhatsApp și de a le permite să creeze reclame de tip „click-to-WhatsApp”.

Aceasta s-a transformat într-o afacere semnificativă pentru Meta. Compania a declarat în cadrul conferinței privind rezultatele financiare din trimestrul IV al anului 2025 că veniturile familiei sale de aplicații au crescut cu 54% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 801 milioane de dolari, o creștere determinată în mod semnificativ de mesageria cu plată de pe WhatsApp. Compania a mai declarat că veniturile WhatsApp au depășit o rată anualizată de 2 miliarde de dolari în trimestrul IV.

Întrucât WhatsApp Plus este un test timpuriu pe piețe limitate, doar câțiva dintre cei peste 3 miliarde de utilizatori WhatsApp vor putea cumpăra abonamentul plătit. Asta înseamnă că probabil nu va influența prea mult bilanțurile companiei pe termen scurt, arată sursa citată.