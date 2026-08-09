Potrivit meteorologilor, până la ora menţionată se vor semnala intensificări temporare ale vântului, cu viteze la rafală de 50...60 km/h, relatează Agerpres.

Atenţionarea vizează judeţul Tulcea şi Delta Dunării, respectiv zona localităţilor: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beştepe, Crişan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina, Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

România intră din nou sub caniculă

ANM a emis, duminică, o informare de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopţi tropicale, valabilă în toată ţara, de luni, ora 10:00, până miercuri, ora 21:00.

Potrivit meteorologilor, vor fi caniculă şi temperaturi deosebit de ridicate, luni în vestul ţării, marţi în vest, nord-vest, în sud şi pe arii restrânse în rest, iar miercuri, local în sud-sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 şi 36 de grade, iar marţi în Câmpia de Vest vor atinge 37...38 de grade, scrie Agerpres.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, luni în regiunile vestice şi sud-vestice, marţi îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri local în sudul teritoriului.

Nopţile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul şi sudul ţării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest şi pe litoral, până la 22...23 de grade.

Cod galben pentru șapte județe

ANM a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de caniculă pentru judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, valabilă 24 de ore, de luni, ora 10:00, până marţi, ora 10:00. (HARTĂ AICI)