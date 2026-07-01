Iar specialiștii estimează noi scumpiri, în perioada următoare, pentru că producția nu mai face față. Inteligența Artificială are mare nevoie de aceste componente importante.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
Telefoanele mobile, tabletele și computerele s-au scumpit, în ultimele luni, din cauza cererii uriașe pentru memorii.
Iar specialiștii estimează noi scumpiri, în perioada următoare, pentru că producția nu mai face față. Inteligența Artificială are mare nevoie de aceste componente importante.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
Sursa: ProTV
Etichete: telefoane, tablete, inteligenta artificiala,
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