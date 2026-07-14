Marian Andrei, corespondent PROTV: „Cel pe care îl am acum aici este Honor Magic V6, este unul din cele mai noi telefoane pliabile de pe piață. Pliabil înseamnă că poți să îl deschizi ca pe o carte, are un ecran principal destul de mare, de aproape 8 inch, și un ecran secundar pe care putem să-l folosim fără să mai deschidem telefonul. E impresionant de văzut cum au evoluat telefoanele pliabile în ultimul an, a opta generație, intrăm în al optulea an în care există telefoane pliabile și putem să vedem că ele au devenit tot mai subțiri, sunt tot mai rezistente, modelul acesta este rezistent acum și la praf, adică poate fi ținut mai bine de doi ani fără să mai apară, de exemplu, probleme la balama, poate să adere destul de mult praf acolo, de exemplu, sunt și rezistente la apă și ar trebui să nu mai aibă probleme de fiabilitate, nu este problema acestui producător. Este o evoluție naturală a acestui segment de telefoane, care nu este deloc accesibil pentru că telefoanele pliabile au sărit de 10.000 de lei multe dintre ele, asta și din cauza scumpirii memoriilor RAM, a stocării, dar și pentru că ascund multă tehnologie mai sensibilă. Specific vorbind despre acest telefon, ele devin și mai ușoare, pe undeva la 220 de grame, deci cântărește ca un telefon normal, nici la grosime nu stă rău, pentru că este din ce în ce mai subțire, (...) iar când este deschis și ecranul rămâne destul de subțire.”

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