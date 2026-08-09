Cel puțin așa arată rapoarte publicate de Wall Street Journal și CNN și preluate de Agerpres. Scopul unui astfel de atac ar fi divizarea alianței, iar scenariile variază de la un atac cibernetic până la o incursiune de mică amploare într-o țară NATO, probabil în statele baltice sau în Polonia.

Potrivit Wall Street Journal, oficialii americani consideră că evaluarea anterioară, potrivit căreia Putin nu ar vrea să provoace un membru NATO în timpul războiului din Ucraina, s-a schimbat în cursul acestui an. Ziarul a menționat ca posibil scenariu desfășurarea de militari în uniforme fără însemne pentru a ocupa teritorii, o tactică similară celei folosite în anexarea Crimeei în 2014.

Probabilitate scăzută, dar în creștere

Probabilitatea unui astfel de scenariu extrem este încă scăzută, dar crește pe măsură ce trece timpul, conform publicației americane. Intervalul de timp estimat pentru eventuale atacuri variază de la toamna acestui an până în 2029. CNN a precizat că este probabil ca orice atac, indiferent de natura sa, să vizeze statele baltice sau Polonia.

Avertismentele Lituaniei și reacția NATO

Guvernul lituanian a anunțat recent că propriile servicii de informații militare dețin informații care sugerează că Moscova ar putea lua în considerare atacuri asupra infrastructurii critice din statele baltice folosind drone ucrainene. Aceste avertismente vin în contextul în care tensiunile dintre Rusia și NATO sunt la cote maxime, iar războiul din Ucraina a intrat în al patrulea an.

Deși NATO nu a comentat în mod oficial aceste rapoarte, alianța a intensificat în ultimii ani prezența militară pe flancul estic, inclusiv în statele baltice și în Polonia, ca răspuns la amenințarea rusă. Oficialii NATO au declarat în repetate rânduri că orice atac asupra unui stat membru va fi considerat un atac asupra întregii alianțe și va fi răspuns cu forță.