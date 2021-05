iLikeIT. Super-test cu cele mai în vogă telefoane, comparate cu o videocameră de cinema

Cele mai noi telefoane mobile - pe care vi le-am tot arătat în ultimele săptămâni - sunt vândute cu titlul de unelte veritabile pentru creatorii de conținut - indiferent că vorbim despre fotografie sau video.

Unele, și 8K, iar cam toate...4K la muuulte cadre pe secundă. Asta, în cartea tehnică.

Dar, dacă le punem serios la treabă, cu o armată de profesioniști și buget nelimitat pentru scule? Unde serios înseamnă mai mult de lumină bună și două filtre, urmate de o postare, like, share și subscribe? Mai este așa? Sunt telefoanele miezul? Asta ne-am întrebat și noi...iar drept urmare am făcut un experiment cu un cost total de 200.000 de euro în care am implicat așa: o mașină de drift, un ATV, o super cameră de cinema și trei smartphone-uri de ultimă generație. Doar nu făceam două clipuri în studio și un split screen...

...asta pentru că nu e chiar Hollywood, dar, la schimb, oferim efecte speciale cu fum.

Marian Andrei, corespondent ȘtirilePROTV: „Telefonul mobil este cel mai apropiat de noi dispozitiv pe care îl folosim în fiecare zi. E bun și pe post de computer cu Samsung DEX, e bun și de jocuri sau de camere foto ori video. Și vrem să vedem cât de bine filmează cele mai noi telefoane în 2021 pe un circuit de drift, cu o mașină de drift.

Am trei telefoane. Un Samsung Galaxy S21 Ultra, un iPhone 12 Pro Max și OnePlus 9 Pro. Și una dintre cele mai capabile camere RED din România, montate pe un RIG special, pe un ATV, iar mașina de drift va urmări acel dispozitiv de filmare.

Din start, elvețienii din noi simt nevoia să pună pe masă valorile neutre cu care ne place să defilăm. Nu vrem să desființăm telefoanele, ori să batjocorim minunea de cameră. Comparația e forțată - ăsta e un verdict incontestabil. Dar dacă putem s-o facem...de ce să nu încercăm? Adică acești profesioniști abia așteptau să se joace...”

Sigur, nu ne-a zis nimeni că vom pierde timp prețios cu montajul. Apoi, niște teste și în sfârșit...nu, nu e gata. Era să ne cadă iPhone-ul pentru că - hai să invocăm tot spiritul elvețian - nu prea le avem cu improvizațiile.

Ne-am dat seama că gymball-ul nostru nu merge prea bine. Și am improvizat acest suport de telefon, direct pe stabilizator, imagine 1:1.... O să facem două ture de circuit așa, apoi le vom schimba. Și le putem pune cu tot cu husa.”

(...)

Mă bucur că am putut lua parte la acest experiment, În principiu a fost o joacă de copii. Driftul se întâmplă la viteze mari, partea mai complicată, a trebuit să urmăresc un vehicul lent.”

Constantin Micu: „Ce e acum în spatele meu? Peste 120.000 de euro... ATV e 15.000... am făcut destule teste și suntem siguri pe vehicul, echipamente.”

Iuliu Nicolae: „Braț articulat, Custom Easy, producător din Vietnam, destul de costisitor. Aici avem gymball și camera RED

Mult spus concurant.

Cumva este o diferență de aplicație. Telefonul tu îl ai tot timpul cu tine. Dar este adevărat, dar dacă nu ai oamenii potriviți. Telefonul e gata de lucru imediat...”



Concluziile au reieșit la montaj

Gata? Sunteți curioși ce-a ieșit? Montaj.

Da. Imaginile de pe telefon arată...corect. Și nici că există un punct mai bun pe o scară a valorii în comparație cu RED. Ne-a confirmat acest lucru și unul dintre cei mai talentați regizori și editori de imagine de la noi, Ionuț Trandafir.

Ionuț Trandafir: „Din punct de vedere profesional trăim niște vremuri foarte interesante. E întrecere continuă. Vorbim de două clase diferite, dar telefonul are abilitate de a-ți oferi tot ce ai nevoie de secundă... personal nu profesional.

Ochiul de amator n-o să vadă o diferență, dar cel profesional va vedea imediat.

Ionuț Trandafilm... joc intenționat de cuvinte - compară telefonul mobil cu un fast-food. Pe când RED e fine-dining: aduce pe masă rafinamentul și un joc al ingredientelor care spune, din orice unghi, o poveste.

Fine-dining cu camera RED. Cam așa arată fișierul brut... Arată nașpa dacă îi dai imaginea asta cuiva care folosește doar telefon. E înnorat? Dar tocmai asta este imaginea profesională, perfectă. Ai flexibilitate să setezi.

Așa arată după ce se colorizează.

Ce pot să spun din aceste trei telefoane e că mi-a plăcut Samsung.

Impresionant... Oricum. E cam greu să pleci cu un RED în vacanță așa că telefonul, zicem noi, e suficient. Mai mult ca oricând în 2021.”

Iuliu Nicolae: „De multe ori ne lovim de această pre-concepție, că echipamentul scump face filmarea bună. Total neadevărat, nu compensează lipsa de experiență. Chiar și așa. 120.000 de euro? Și n-am vorbit de loc de mașina de curse... Cu greu m-am abținut.”