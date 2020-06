Robotul care nu te lasă să intri în farmacie dacă ai febră sau nu porți mască, dezvoltat de studenți români

Chiar dacă roboţii nu vor înlocui niciodată oamenii, le pot veni în ajutor. În plină pandemie, tehnologia bazată pe Inteligența Artificială îi poate salva pe angajaţii spitalelor sau pe cei din instituţii de riscuri sau de rutină.

Cum ar fi să verifice dacă oamenii poartă masca sau dacă au temperatura. Am putea întâlni roboţi şi în recepţia hotelurilor sau în magazine.

Tiago este un super-robot pe care câţiva doctoranzi de la Universitatea Politehnică Bucureşti îl perfecţionează zi de zi. Ca să ne convingem, l-am luat pe Tiago şi l-am pus la treabă într-o farmacie.

Robot: Hello! Cum te simţi?

Pacient: Bine!

Robot: Te rog, poţi să-ţi pui masca?

Pacient: Da. În regulă!

Robot: Bun! Acum poţi să intri!

În cazul în care un om nu se simte bine, robotul este pregătit chiar să ceară ajutor.

Robot: Bună, ce faci?

Pacient: Nu prea mă simt bine!

Robot: Doamna farmacist, vă rog, veniţi, cineva nu se simte bine!

În câteva săptămâni va fi şi mai performant.

Georgian Nicolae, doctorand la Politehnică: „Poate înregistra şi tusea, dacă este tuse seacă sau nu. După paloarea feţei, de exemplu dacă are faţă un pic mai galbenă, ne putem da seama că îi este rău sau dacă are faţă un pic mai roşie, are temperatură."

Pe robotul Ghiță l-am întâlnit în recepţia unui hotel din Poiană Braşov, acolo unde îi întâmpina pe turişti încă din luna decembrie.

Silvia Blaj: "Robotul este folosit acum pentru a lua temperatura oaspeţilor, dar în viitor va deveni şi recepţioner şi menajeră. Este şi un ghid extraordinar."

Robotul este fabricat în Elveţia şi a costat 28.000 de euro.

La Iaşi, o firmă românească a creat alţi doi roboţi.

TEMI este gata oricând să preia rolul de vânzător, de exemplu, într-un magazin, sau recepţioner, la hotel. Robotul poate să cânte, să redea şi muzica de pe YouTube sau să efectueze un apel video.

Până acum, firma a vândut 10 astfel de roboţi. Doar unul costa în jur de 20.000 de euro.

Un alt robot, creat de aceeaşi firmă, este folosit deja în spitale şi ajuta la sterilizarea cu radiaţii ultraviolete, până la o mie de metri pătraţi. Costă 40.000 de euro.