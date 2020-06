Cum vor arăta vacanțele la munte. Robot la intrarea în hotel, aplicații pentru meniu la restaurant

Anul acesta, la munte, Paștele s-a mutat de Rusalii! Românii care, din cauza pandemiei, nu au putut să meargă în vacanţa de primăvară, se bucură acum de sejururile deja plătite.

Gazdele de la hoteluri, pensiuni şi cabane sunt bucuroase de oaspeţi, şi chiar fac reduceri consistente.

Dorul de vacanţă i-a făcut pe români să fure startul sejurului de Rusalii. Pe cei care au ales muntele i-am găsit dimineaţă în Bran.

Locul s-a umplut de turişti încă de dimineaţă, când nu erau mai mult de 10 grade Celsius.

Turist: "Am luat trei zile, na, am venit să ne mai relaxăm."

Turist: "Am mai fost aici, am sunat, am vorbit cu domnul de la pensiune și ne-a primit cu mare drag, erau toate pline de clor, deci este în regulă"

Semafoare montate în Castelul Bran

După trei luni de linişte, Castelul Bran a primit din nou oaspeţi. Ghid a fost contele Dracula - care a purtat masca sanitară şi i-a certat pe cei care au avut tendinţa să se apropie prea mult de ceilalţi vizitatori.

În spaţiile înguste din castel, au fost montate lămpi cu ultraviolete, care sunt pornite de fiecare dată când nu sunt oameni în zonă.

Pe scara care face legătura între camerele Bram Stoker au fost montate trei semafoare astfel încât turiştii să nu se interseteze. Intervalul de timp în care se schimbă semaforului este de un minut."

La pensiunile din zonă, sejururile de trei zile, cu mic dejun inclus, costa în medie 300 de lei de persoană.

Gazdele acceptă şi tichetele de vacanţă.

Maria Barcău, administrator pensiune: "Am fost foarte flexibili în sensul că tot ce au fost rezervări care nu s-a putut onora din cauza condițiilor prin care am trecut cu toții, toate efectiv au fost reprogramate."

Administratorii de hoteluri şi pensiuni au umblat şi la preţuri. Vacanţa de rusalii de acum este şi cu 30 la sută mai ieftină decât cea de anul trecut.

Mirabela Bârsan, reprezentant hotel: "Avem o ofertă specială de Rusalii, pentru un sejur de minim 3 nopţi // avem bonus un masaj la SPA de 30 de euro, avem proțap la terasă, avem surprize pentru cei mici."

Pentru că turiştii să se simtă în siguranţă, peste tot au fost impuse reguli stricte.

Tehnologia este utilă şi atunci când oamenii merg să mănânce. În unele locuri meniul clasic a fost înlocuit cu unul digital iar internatiunea cu ospătarii a fost astfel redusă.

Sorin Nicolaescu, manager restaurant: "Meniul digital înseamnă o aplicaţie disponibilă în IOS şi Android, scanezi un QR code care se află pe masă, ca să știm locația și apoi e frumos, ca toate aplicațiile online, plus, minus la ce preparate dorești, băutură, mâncare, spui dacă vrei fără sare, sau alte detalii specifice."

Foarte căutate în acest weekend sunt cabanele şi pensiunile care se închiriază în inregime. În medie, costa o mie de lei pe noapte.