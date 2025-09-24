Platforma imobiliară cu AI pentru chiriași și proprietari. Cum funcționează rentnbuy

Platforma rentnbuy are funcția de Inteligență Artificială, practic ChatAI, unde poți să întrebi, de exemplu, cum ai vrea să arate proprietatea ta, sau pe care vrei să închiriezi și unde vrei să fie.

Alex Kis, fondator: „Datele în piața imobiliară sunt foarte importante. Eu când am revenit în Europa și am început să investesc în imobiliare, am realizat că majoritatea investițiilor să făceau pe bază de intuiție. Este complet greșit. Atunci, împreună cu co-fondatorii mei, am pus bazele rentbuy în ideea de a aduce transparență și claritate pe piața imobiliară”.

Mai multe detalii despre această aplicație puteți afla în clipul video de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













