Unui băiețel de șapte ani din Marea Britanie i-a fost reconstruit maxilarul din propriile coaste. Operația a durat șapte ore

Medicina modernă continuă să uimească. Unui băiețel de șapte ani din Marea Britanie i-a fost reconstruit maxilarul folosind fragmente din propriile coaste.

Intervenția, care a durat șapte ore, i-a schimbat viața. Copilul poate acum să mănânce și să respire singur, fără ajutorul aparatelor medicale.

William s-a născut cu sindromul Treacher-Collins, o boală genetică rară care afectează oasele și țesuturile feței. Însă acum, datorită operației, băiatul poate să ducă, pe cât posibil, o viață normală.

