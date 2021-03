O bucată de meteorit, care s-a format acum 4,6 miliarde de ani, a fost descoperită în Sahara. Ce spun oamenii de știință

Roca spațială, denumită EC 002, datează de 4,6 miliarde de ani și este formată în mare parte din roci vulcanice, ceea ce îi face pe experți să creadă că provine din scoarța unei planete, transmite Daily Mail.

Echipa de oameni de știință francezi și japonezi a stabilit că roca a fost cândva lavă lichidă, dar s-a răcit și s-a solidificat timp de 100.000 de ani pentru a forma bucata de 70 de kilograme, care, în cele din urmă, și-a făcut drum spre planeta noastră.

Cercetătorii observă, de asemenea, că nu s-au găsit asteroizi cu proprietăți similare, ceea ce sugerează că protoplaneta din care provine a dispărut de atunci.

