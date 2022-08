Modele noi de telefoane mobile vin în România. Care este cel mai puternic telefon compact de pe piață

Nothing Phone (1)

Nothing este un producător nou de produse de tehnologie. Compania a fost fondată în Octombrie 2020 de către Carl Pei (co-fondator Oneplus). 9 luni mai târziu au lansat și primul produs, căștile "ear (1)". În doi ani compania a strâns finațare în valoare de 147 de milioane de dolari iar printre finanțatori se numără vloggerul Casey Neistat, CEO-ul Reddit, Seteve Huffman și co-fondatorul Twitch: Kevin Lin.

Nothing Phone (1) este primul telefon. Este un mid-range cu preț de pornire de 2418 lei pentru configurația cu 8GB memorie RAM și 256 GB stocare. Varianta de top vine cu 12 GB memorie RAM și costă 2748 de lei.

Ce primești de acești bani? Un smartphone care seamănă cu iPhone 12/13, design drept și ecran plat, inclusiv camerele sunt așezate într-un stil similar dar au senzori diferiți.

Procesorul este un Qualcomm Snapdragon 778G+. Nu e cel mai puternic din categoria de preț a lui Phone (1) dar oferă performanță bună fără să golească rapid bateria care duce fără probleme o zi grea. NothingOS, care are Android la bază este foarte minimalist și bine configurat iar telefonul se mișcă aproape ca un flagship.

Ecranul este un atuu al acestui telefon: OLED cu 120HZ și luminozitate maximă de 1200 nits. Rezoluție: 1080x2400. Un plus ar fi și că nu este curbat pe margini și asta face telefonul ușor de folosit.

Diferențiator? Glyph - 900 de leduri pe spate care se aprind la notificări, apeluri sau poate fi folosit ca lumină pentru filmări (are intensitate mică).

Minus? Camerele! Cumva e de așteptat la acest nivel de preț. De altfel camerele sunt cele care dau de gol faptul că folosim un telefon sub 3000 de lei. Dacă subiectul este în mișcare de multe ori va ieși neclar, declanșatorul are o mică întârziere. Deși s-a lansat cu un preț bun, mă aștept ca următoarele modele să coste semnificativ mai mult, cum am văzut și la OnePlus.

OnePlus 10T

La doar câteva luni de la lansarea lui OnePlus 10 Pro, iată avem și un T - așa cum s-a întâmplat cu fiecare generație.

Dacă vă era dor de un Oneplus pur care să ofere un raport calitate preț foarte greu de bătut, iată-l.

10T are un preț de pornire de 700 de euro (aproximativ 3500 de lei) și vine cu:

- Design similar cu 10 Pro

- Snapdragon 8+ Gen 1 (deci un mic upgrade față de 10 Pro)

- Încărcare rapidă de 150 W (putere care poate fi atinsă dacă telefonul nu e foarte încins și nu e folosit în acel moment)

Ca să ofere aceste performanțe la un preț bun e clar că e undeva trebuie să apară niște reduceri de costuri. Chiar dacă seamănă cu 10 Pro, nu avem aceleași materiale premium, ecranul folosește o tehnologie mai veche, fără rată de refresh variabilă ori camere de o calitate mai slabă - nu mai apare nici logo-ul Hasselblad pe spatele lui 10T. Dispar tehnologii de stabilizare a imaginii ori diferențe la câte cadre pe secundă poate să tragă la rezoluție 4K.

Sunt o mulțime de utilizatori care vor performanță de top și nu prea țin cont de camerele foto/video ori de materialele folosite. Și-atunci de ce să plătească 2000 de lei în plus pe ceva ce nu prea contează? Aici este avantajul lui 10T unul dintre cele mai performante smartphone-uri de pe piață care costă, atenție, doar cu 700 de lei mai mult decât Nothine phone (1).

Asus Zenfone 9

De-a lungul anilor Asus ne-a demonstrat nu doar că e un bun producător de laptopuri, ci și de telefoane (seria ROG Phone e un exemplu).

Pentru cei care nu sunt pasionați de gaming există Zenfone. Preț imbatabil și performanță de top, chiar și pentru cameră. Ne uităm acum la cel mai puternic telefon compact de pe piață.

Zenfone 9 costă 3800 de lei și vine cu:

- Snapdragon 8+ Gen 1

- 8GB RAM cu 128GB stocare.

- Camere de 50MP (wide), 12MP ultrawide. Știe să filmeze la rezoluție 8K la 24 de cadre pe secundă.

- Mufă jack (2022!)

- baterie de 4300 mah.

„Singurul dezavantaj pe care-l văd eu este ecranul - doar 5,9 inch diagonală mai mic cu 0,2 inch decât iPhone 13 Pro”, spune Marian.

Interfața Android este foarte curată și rapidă și am o presimțire că și cu actualizările se vor mișca rapid.

