Jocul săptămânii la iLikeIT. Metroid Prime 4: Beyond - acum și într-o varianta first person shooter

Acum este momentul pentru jocul săptămânii, Metroid Prime 4: Beyond. Un titlu cu istorie multă - acum și într-o varianta first person shooter.

Metroid este unul dintre cele mai vechi jocuri pentru Nintendo, lansat în 1986, la 5 ani după Donkey Kong și 3 după Mario. Dar se inspiră de la celebrul instalator.

Astăzi suntem la al 15-lea episod din serie — Metroid Prime 4: Beyond — iar episoadele Prime sunt, în general, first-person shooter.

E un joc de aventură în care tu joci rolul lui Samus Aran — pentru asta te folosești de controllerele Joy-Con ca să găsești inamicii și să-i dobori. Iar ca să ajungi din punctul A în punctul B, ai de făcut și niște puzzle-uri și de folosit anumite puteri ca să găsești rute. Ah, și te poți transforma în bilă...

Acum, povestea este secundară și cred că mai mult te vei concentra pe acțiune. Samus ajunge pe Tanamaar ca să-i oprească pe pirați de la furtul unei relicve importante.

Spre deosebire de alte shootere, mi s-a părut ușor de jucat și distractiv, dar trebuie să treci peste dialogurile simple.

Metroid Prime 4: Beyond este disponibil pentru Nintendo Switch și Nintendo Switch 2 — costă între 300 și 340 de lei.

