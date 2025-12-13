Jocul săptămânii la iLikeIT. Metroid Prime 4: Beyond - acum și într-o varianta first person shooter

iLikeIT
13-12-2025 | 11:21
×
Codul embed a fost copiat

Acum este momentul pentru jocul săptămânii, Metroid Prime 4: Beyond. Un titlu cu istorie multă - acum și într-o varianta first person shooter.

autor
Stirileprotv

Metroid este unul dintre cele mai vechi jocuri pentru Nintendo, lansat în 1986, la 5 ani după Donkey Kong și 3 după Mario. Dar se inspiră de la celebrul instalator.

Astăzi suntem la al 15-lea episod din serie — Metroid Prime 4: Beyond — iar episoadele Prime sunt, în general, first-person shooter.

E un joc de aventură în care tu joci rolul lui Samus Aran — pentru asta te folosești de controllerele Joy-Con ca să găsești inamicii și să-i dobori. Iar ca să ajungi din punctul A în punctul B, ai de făcut și niște puzzle-uri și de folosit anumite puteri ca să găsești rute. Ah, și te poți transforma în bilă...

Acum, povestea este secundară și cred că mai mult te vei concentra pe acțiune. Samus ajunge pe Tanamaar ca să-i oprească pe pirați de la furtul unei relicve importante.

Citește și
Oameni pe jocuri
Jocul Pokémon Legends ZA cucerește Japonia cu aproape 6 milioane de vânzări. Ce i-a adus succesul

Spre deosebire de alte shootere, mi s-a părut ușor de jucat și distractiv, dar trebuie să treci peste dialogurile simple.

Metroid Prime 4: Beyond este disponibil pentru Nintendo Switch și Nintendo Switch 2 — costă între 300 și 340 de lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, joc,

Dată publicare: 13-12-2025 11:21

Articol recomandat de sport.ro
Mesajul din SUA care a provocat reacția oficială a Germaniei: „Am fost informați cu câteva ore înainte!”
Mesajul din SUA care a provocat reacția oficială a Germaniei: „Am fost informați cu câteva ore înainte!”
Citește și...
Kirby Air Riders aduce haos și distracție în stil Mario Kart. Jocul e ideal pentru familie și prieteni
iLikeIT
Kirby Air Riders aduce haos și distracție în stil Mario Kart. Jocul e ideal pentru familie și prieteni

Jocul săptămânii este Kirby Air Riders. Un joc de curse, cu vehicule, în stilul Mario Kart. E foarte distractiv și se anunță hit-ul sezonului rece. Numai bun de jucat cu familia ori prietenii apropiați, acasă, lângă brad.  

Jocul Pokémon Legends ZA cucerește Japonia cu aproape 6 milioane de vânzări. Ce i-a adus succesul
iLikeIT
Jocul Pokémon Legends ZA cucerește Japonia cu aproape 6 milioane de vânzări. Ce i-a adus succesul

Pokémon Legends ZA este cel mai nou joc din lumea simpaticelor creaturi. Un joc care a ajuns hit, mai ales în Japonia. S-a vândut până acum în aproape șase milioane de exemplare.

Battlefield 6 aduce acțiune și haos pe fronturile digitale. Noul joc testează răbdarea fanilor
iLikeIT
Battlefield 6 aduce acțiune și haos pe fronturile digitale. Noul joc testează răbdarea fanilor

Battlefield 6 este unul dintre cele mai importante jocuri tip shooter – acolo cu Call of Duty, Counter-Strike. Cel mai nou titlu ne aduce noi povești și moduri interesante de joc.

Recomandări
Rusia exagerează despre succesele de pe front. După ce s-a lăudat că a „eliberat” orașul Kupiansk, Zelenski l-a vizitat
Stiri externe
Rusia exagerează despre succesele de pe front. După ce s-a lăudat că a „eliberat” orașul Kupiansk, Zelenski l-a vizitat

Uniunea Europeană a făcut, vineri, un pas major în sprijinul Ucrainei, după ce a decis înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei aflate pe teritoriul european.

Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”
Stiri actuale
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”

A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.

„Zile negre” în POT. Cine a mai rămas lângă Anamaria Gavrilă după marele exod din partid. „Unii vor să ajungă doar la bani”
Stiri actuale
„Zile negre” în POT. Cine a mai rămas lângă Anamaria Gavrilă după marele exod din partid. „Unii vor să ajungă doar la bani”

Lidera Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, are necazuri după rezultatul de la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Liana Stanciu la întrebarea mesei rotunde

43:18

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28