Jocul Pokémon Legends ZA cucerește Japonia cu aproape 6 milioane de vânzări. Ce i-a adus succesul

Pokémon Legends ZA este cel mai nou joc din lumea simpaticelor creaturi. Un joc care a ajuns hit, mai ales în Japonia. S-a vândut până acum în aproape șase milioane de exemplare.

autor
Marian Andrei

E ceva fascinant în orice joc din universul Pokémon. Ador fiecare minut pe care îl petrec în aceste jocuri care mă duc direct în copilărie, atunci când Ash și Pokémon luptau cu Echipa Rachetă. Astăzi, eu sunt cel care își trăiește aventurile cu pokemoni mai mult sau mai puțin simpatici.

Sunt zeci de jocuri cu pokemoni lansate pentru fiecare generație de consolă Nintendo, iar Legends ZA este o continuare a unui titlu din 2013. Jocul continuă tot în Kalos, iar primele minute sunt doar niște discuții interminabile care nu au voci, culmea. Probabil studioul care a făcut Legends ZA a vrut să facă niște economii. Abia mai târziu prinzi, în sfârșit, primele lupte.

Al meu Totodile, un fel de crocodil bebeluș biped, a fost pus la grea încercare de alți pokemoni. Sistemul de luptă e interesant, dar plictisitor, pentru că doar trebuie să apeși pe niște butoane la momentul potrivit.

Dacă treci peste dialoguri, la un moment dat munca ta devine chiar distractivă.

De altfel, e un joc foarte apreciat, cu vânzări record doar în prima săptămână de lansare, deși este exclusiv pentru Nintendo Switch.

Și, apropo, Pokémon Legends ZA a fost cât pe ce să nu ajungă vreodată lansat.

Creatorii lui au fost atacați de hackeri care au furat codul sursă, arta, documente, informații importante despre angajați.

Ba chiar jocul cu totul, înainte de lansare. Cert e că azi totul este bine. Pokémon Legends ZA costă 300 de lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, japonia, joc, pokemon,

Dată publicare: 15-11-2025 10:44

