Jocul săptămânii este unul legendar: ”The Elder Scrolls IV: Oblivion”, varianta ”remastered”

Remastered înseamnă că jocul își păstrează povestea originală doar că este reconstruit. Așa că iată, Oblivion e ca un joc nou.

The Elder Scrolls IV: Oblivion este un joc legendar. Și nimeni nu poate să contra-zică asta. E de pe vremea când părea inimaginabil că poți avea un joc și unde vezi cu ochii te poți plimba. Și-mi pare rău că nu l-am jucat și nu l-am apreciat la adevărata valoare atunci când a apărut.

Aveam doar 16 ani, iar computerul meu cu procesor Sempron și Nvidia GeForce FX5200 era bun mai degrabă pentru Age of Empires și nu pentru așa capodoperă. Un joc în care nu contează povestea principală, căci o poți ignora complet. Un joc care punea accent pe aptitudinile care dezvoltă maiestuos personajului pe care tu-l controlezi.

Un joc în care harta principală are 41 de kilometri pătrați, puțin mai mare decât Făgăraș și - cu multe, multe temnițe pe care le poți explora. Și încă de pe atunci se vorbea de Inteligență Artificială, pentru personajele care se mișcă prin lumea vastă a celor de la Bethesda. Ca să nu mai zic de HDR. Și de vocile actorilor: Sir Patrick Stewart, Sean Bean, Terence Stamp, Lynda Carter.

Iar toate acestea, ne arată, de fapt cât de puțin s-au schimbat jocurile în cei 19 ani. Doar calitatea s-a schimbat. Și nu în bine.

După o întârziere de 3 ani de la data inițială de lansare, avem Oblivion Remastered. Același joc rescris complet pentru Unreal Engine 5, de aici și schimbările de grafică, inclusiv pentru ray-tracing. Ca să nu mai zic că a fost lansat fix de ziua mea. Mulțumesc, Bethesda.

Așadar, avem toate părțile bune rămase - open-world, luptele în timp real, creșterea personajului și questurile împărțite pe familii.

Remastered înseamnă așadar reconstrucția jocului de la 0. De-asta, peisajele de lasă fără respirație. Oblivion se vede bine și pe Playstation 5, Xbox sau PC. Personajele au fost redesenate și acum arată așa - mai puțin înfricoșător. Efectiv, fiecare detaliu reconstruit - de la pietre, la munți.

S-a adăugat inclusiv sprintul, care lipsea din jocul original - semn că noi, gamerii, avem mai puțină răbdare.

Așa că, să trecem la povestea jocului, pentru cei care nu știu ce este Oblivion. Trebuie să înțelegem că e și pentru jucătorii care au jucat originalul acum aproape două decenii dar și pentru noi generații de jucători care au trecut prin Fortnite, Rocket League sau FC24.

Și asta îmi aduce aminte și ce trist e că ne bucurăm la re-lansarea unui joc vechi iar titlurile noi sunt prea pline de bug-uri, prea complicate uneori și care cer să investești în ele timp ca într-un job full-time.

Acțiunea se întâmplă în Cyrodiil iar tu trebuie să oprești un cult de fanatici numit The Order of Mythic Dawn să deschidă un portaluri către Oblivion. Sunt aproape 250 de quest-uri care așteaptă să fie terminate. Și citind anumite postări pe Reddit, am văzut că sunt oameni care au rejucat jocul de nenumărate ori.

Unii au petrecut și peste 4000 de ore în joc. Iar comunitatea de pe Reddit are aproape 300.000 de admiratori. Și acum înțeleg nevoia acestui remastered.

Este unul dintre cele mai bune jocuri fantasy RPG din istorie. E clar un clasic. Și va rămâne așa. Cu o bază uriașă de fani care a așteptat cu nerăbdare acest joc.

Apoi, partea și mai interesantă - acest joc costă doar 50 de dolari. Departe de cei 80-90 de dolari ceruți zilele acestea pe jocurile abia lansate.

