Jocul care îi ajută pe oameni să recunoască imaginile generate cu AI. Cum funcționează

E tot mai greu să ne dăm seama dacă imaginile pe care le vedem pe rețelele de socializare sunt adevărate sau nu. Din fericire, există jocuri care ne pot învăța să depistăm rapid falsurile.

De ce ați creat un joc care să ne ajute să depistăm falsurile?

Nicoleta Ciubotaru, detectivulai.ro: „Ei bine, am încercat să facem cât mai prietenos și cât mai accesibil pentru toată lumea, indiferent de cunoștințe, dacă sunt cunoștințe tehnice, mai puțin tehnice, să poată să fie accesibil și să poată să înțeleagă într-un mod prietenos cum să detecteze practic diferitele fotografii care circulă pe internet, să își dea seama dacă sunt făcute cu inteligență artificială sau sunt reale. Dar pentru asta este nevoie să dezvoltăm un mușchi critic, nu exact ceva care să gândească sau să-ți pună un semn de întrebare dacă ce vezi acum este adevărat sau fals”.

Mai multe detalii în VIDEO!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













