La fel ca Snapchat, Locket şi BeReal, Instants va permite utilizatorilor să trimită prietenilor apropiaţi sau urmăritorilor reciproci fotografii vizibile doar 24 de ore, dar care dispar automat după ce sunt văzute o dată.

Dar, spre deosebire de conţinutul postat în mod obişnuit pe Instagram, care este retuşat chiar în mod exagerat de multe ori, pozele trimise prin Instants nu pot fi editate.

Pentru a împiedica editarea acestora, pozele pentru Instants pot fi realizate doar cu camera din Instagram (sau aplicaţia dedicată), nu pot fi partajate din exterior.

În Instagram, noua facilitate are un buton în partea dreaptă jos a secţiunii de mesaje, de unde poate fi iniţiată. Tot de acolo, cei care nu apreciază acest format îl pot dezactiva temporar.

Aplicaţia dedicată nu este, deocamdată, disponibilă global, fiind testată doar în câteva ţări, printre care Italia şi Spania.

„Astăzi, suntem încântați să anunțăm o nouă modalitate de a distribui pe Instagram: Instants, o funcție nouă și o aplicație separată, care facilitează distribuirea momentelor din viață cu prietenii, exact atunci când se întâmplă. Vrem să fie mai ușor să împărtășești evenimentele „de moment” cu prietenii, așa că introducem Instants, o nouă modalitate de a distribui fotografii casual, de zi cu zi, care dispar după ce prietenii le văd, au anunțat reprezentanții Instagram.

Instants se află în colțul din dreapta jos al inboxului de pe Instagram și, printr-o simplă atingere a camerei, poți distribui fotografii prietenilor apropiați sau urmăritorilor reciproci.

Cum funcționează:

Intră în inboxul de pe Instagram și apasă pe mica stivă de fotografii din colțul din dreapta jos.

Poți adăuga o descriere (spre deosebire de stories, descrierea se adaugă prima), însă nu poți edita mai departe instanturile.

Alege cu cine vrei să distribui instanturile – prieteni apropiați sau urmăritori pe care îi urmărești la rândul tău. Prietenii pot reacționa, răspunde și distribui la rândul lor instanturi.

Apasă butonul alb de sub cameră pentru a distribui de câte ori vrei. Un buton de anulare va apărea automat imediat după trimitere, în cazul în care vrei să retragi rapid instantul înainte să fie văzut de prieteni.

Instanturile distribuite vor apărea ca o stivă de fotografii în colțul din dreapta jos al inboxului prietenilor și vor dispărea după ce sunt vizualizate.