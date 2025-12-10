iLikeIT. Revoluția bateriilor cu silicon și litiu: cele mai importante inovații tech ale anului 2025

Este momentul pentru iLikeIT. Să vedem care sunt noutățile din lumea tehnologiei. Ne uităm la cele mai importante momente din tehnologie din 2025 și cu bune și cu rele.

Poate cea mai interesantă inovație de anul acesta sunt bateriile cu silicon și litiu. Cert este că această tehnologie ajunge deja pe telefoanele noastre, în loc de grafitul care era folosit în majoritatea bateriilor, se folosește siliconul care are de 10 mai mulți ioni de litiu.

Explicația: în acest context crește densitatea de energie a bateriei. Putem deja să ne uităm la câteva telefoane care au încorporată această inovație cum ar fi OnePlus 15.

Sunt multe modele care au ajuns acum la o capacitate de 7300 de mAh față de generația precedentă care avea 6000 de mAh.

Pentru mai multe detalii urmăriți VIDEO atașat.

