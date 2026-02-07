iLikeIT. Emisiunea integrală din 7 februarie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 7 februarie 2026
Sursa: ProTV
Etichete: ilikeit,
Dată publicare:
iLikeIT. Emisiunea integrală din 7 februarie 2026
Sursa: ProTV
Etichete: ilikeit,
Dată publicare:
Lumea tehnologiei are nevoie, uneori, de un brânci. Un pic de motivație. Iar acestea vin de fiecare dată la CES, cel mai important târg. Mii de companii din toată lumea aduc în Las Vegas cele mai noi inovații.
Zilele trecute a fost mare tam-tam cu rețeaua social pentru Inteligența Artificială. Moltbook a strâns peste un milion de agenți și atenția a zeci de milioane de oameni din întreaga lume.
Modele de inteligență artificială (AI) au jucat popularul joc de roluri Dungeons & Dragons (D&D) împreună cu jucători umani.
S-a lăsat cu rețineri în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 5 pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre obiectivul ambițios dacă nu chiar fantezist ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie.
Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei la RAR, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și pentru omul de afaceri implicat.