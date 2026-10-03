iLikeIT. Emisiunea integrală din 3 octombrie 2026.
iLikeIT. Emisiunea integrală din 3 octombrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 3 octombrie 2026.
Sursa: ProTV
Etichete: ilikeit,
iLikeIT. Emisiunea integrală din 3 octombrie 2026.
iLikeIT. Emisiunea integrală din 3 octombrie 2026.
Sursa: ProTV
Etichete: ilikeit,
Jocul săptămânii este Wardogs - o capodoperă de shooter, așa cum se făceau cândva. Are zeci de mii de jucători, deși nu este încă oficial lansat.
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Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat sâmbătă după ce agenția de evaluare financiară Standard & Poor's (S&P) a decis să mențină ratingul suveran al țării la nivel investițional.
Ucraina cere sancțiuni tot mai drastice pentru Rusia, în urma celui mai recent val de bombardamente care a lovit orașele ucrainene.