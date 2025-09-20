iLikeIT. Emisiunea integrală din 20 septembrie 2025
Sursa: Pro TV
20-09-2025 10:46
20-09-2025 10:46
Un somn bun ne scapă de multe lucruri rele: nu mai suntem irascibili, ne putem concentra mai bine și scad considerabil șansele de a face boli grave.
Realitatea virtuală este o tehnologie remarcabilă. Dar devine și mai spectaculoasă atunci când adaugi mișcare și alți jucători într-o arenă închisă. Rezultatul? Un meci intens de 40 de minute, care te epuizează la fel ca o partidă adevărată de fotbal.
Football Manager are o istorie impresionantă. Lansat acum 20 de ani, continuă și astăzi să strângă o comunitate uriașă de antrenori amatori care își clădesc cariere în ligi virtuale.
Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP.
Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.
Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.