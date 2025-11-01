iLikeIT. Emisiunea integrală din 1 noiembrie 2025

iLikeIT
01-11-2025 | 10:57
iLikeIT. Emisiunea integrală din 1 noiembrie 2025

iLikeIT. Emisiunea integrală din 1 noiembrie 2025

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 01-11-2025 10:57

Citește și...
Battlefield 6 aduce acțiune și haos pe fronturile digitale. Noul joc testează răbdarea fanilor
iLikeIT
Battlefield 6 aduce acțiune și haos pe fronturile digitale. Noul joc testează răbdarea fanilor

Battlefield 6 este unul dintre cele mai importante jocuri tip shooter – acolo cu Call of Duty, Counter-Strike. Cel mai nou titlu ne aduce noi povești și moduri interesante de joc.

A început epoca roboților umanoizi. Cât de adevărate sunt primele demonstrații cu abilitățile lor casnice
iLikeIT
A început epoca roboților umanoizi. Cât de adevărate sunt primele demonstrații cu abilitățile lor casnice

Cât despre roboți, e o perioadă în care vedem tot mai mulți umanoizi. Simpatici ori ba, ei sunt aici și cel mai probabil să ne ajute la treburile din casă.

Telefonul care are cea mai bună cameră în 2025. Testele comparative dezvăluie răspunsul
iLikeIT
Telefonul care are cea mai bună cameră în 2025. Testele comparative dezvăluie răspunsul

Care telefon are cea mai bună cameră? Grea întrebare... dar măcar am muncit ceva pentru răspunsuri, alături de Mihnea Ratte, fotograf și cu care facem deja de ceva timp aceste teste.

