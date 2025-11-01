iLikeIT. Emisiunea integrală din 1 noiembrie 2025
iLikeIT. Emisiunea integrală din 1 noiembrie 2025
iLikeIT. Emisiunea integrală din 1 noiembrie 2025
Sursa: Pro TV
Etichete:
Dată publicare:
01-11-2025 10:57
iLikeIT. Emisiunea integrală din 1 noiembrie 2025
iLikeIT. Emisiunea integrală din 1 noiembrie 2025
Sursa: Pro TV
Etichete:
Dată publicare:
01-11-2025 10:57
Battlefield 6 este unul dintre cele mai importante jocuri tip shooter – acolo cu Call of Duty, Counter-Strike. Cel mai nou titlu ne aduce noi povești și moduri interesante de joc.
Cât despre roboți, e o perioadă în care vedem tot mai mulți umanoizi. Simpatici ori ba, ei sunt aici și cel mai probabil să ne ajute la treburile din casă.
Care telefon are cea mai bună cameră? Grea întrebare... dar măcar am muncit ceva pentru răspunsuri, alături de Mihnea Ratte, fotograf și cu care facem deja de ceva timp aceste teste.
De Ziua Internațională a Mării Negre, un semnal de alarmă vine din spațiu. Imagini captate de sateliți arată peste 220 de deversări de petrol și combustibili în apele noastre teritoriale, doar în ultimii trei ani.
Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii. Și multe localități nu au nici acum școli și spitale, arată un raport al Curții de Conturi.
Departamentul Apărării al Statelor Unite a permis Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, a raportat vineri CNN, citând trei oficiali americani și europeni.