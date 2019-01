iLikeIT. Elicopterul hibrid care ar putea să facă naveta, în curând, între orașe

George Buhnici ne vorbeşte despre produse care combina tehnologii vechi cu unele de ultimă generaţie. Cum ar fi ceasul inteligent cu mecanism elveţian sau elicopterul electric.

Ce se întâmplă când combini precizia unui mecanism elveţian cu un ecran OLED de cea mai nouă generaţie cu un sistem de operare de la Google? Iese un ceas deştept, cu o autonomie gigant.

Nu ştiu dacă îi va mulţumi pe toţi, dar singur încearcă exact asta. Un ceas deştept cu mecanism elveţian care are inclusiv limbi şi poate arăta ora 100 de zile câtă vreme are baterie dar şi după ce s-a stins ceasul inteligent. În rest funcţionează exact ca un ceas obişnuit cu Android wear prin care poţi să navighezi, să dai comenzi vocale, să vezi vremea ori să urmăreşti activităţile din fiecare zi şi desigur mai apar şi acele câteva comenzi utile cum ar fi declanşarea de la distanţă a camerei foto de la telefonul mobil. Funcţii smart pe un ecran de cea mai bună calitate şi ceas care să ţină după ce bateria mică dintr-un ceas inteligent se descarcă.

Un hibrid este şi aceasta dronă de la un producător consacrat de elicoptere, gândit să transporte pasagerii, ca un taxi.

Emoții, piele de găină, ne urcăm într-un multicopter, care ar trebui să facă naveta în curând, între orașele mari, în zonele suburbane. Dar mai bine să ne urcăm!

George Buhnici: M-am așezat pe locul pilotului, Marian stă pe locul pasagerului. Și-un astfel de multicopter seamănă destul de mult cu ce ați mai văzut până acum, dacă ați mai văzut un multicopter. 4 pasageri plus un pilot. Diferența importantă e că acest aparat chiar se va conduce așa cum îl vedeți, este mai puțin zgomotos, are nevoie de heliporturi mult mai mici, poate decola și ateriză dintr-o parcare ceva mai generoasă. Și cu tot instrumentarul acesta este semi-autonom dar în continuare are nevoie de un pilot care să se asigure că maşinăria aceasta este pilotată în siguranță. Poate merge 150 de mile, timp de o oră. O dată ce ajunge sus, în aer, aceste rotoare se întorc și atunci va zbura ca un avion. Și mai are un avantaj. În loc să ardă gazul pentru a genera propulsie, iar gazul și-l transformă în electricitate. De aceea avem șase motoare electrice, eficiente şi silenţioase și sigure în utilizare.

Şi iată un alt concept inedit de maşina autonomă, cu focus nu doar pe siguranţă, ci şi pe entertainment. Ecranul uriaş de la bord e acolo pentru distracţia pasagerilor, atunci când Byton se conduce singur .

George Buhnici: Da, așa arată cel mai mare ecran pe care l-am văzut vreodată într-o mașină, Și s-ar putea să fie util atunci cțnd nu o să mai pui mâinile pe volan. Aceasta este încă o mașină electrică dar una dintre primele cu un nivel ridicat de autonomie, atunci când va circula pe străzi, încă din 2020 când va ajunge și-n Europa. Este un Byton iar mașina pe care o vedeți pleacă de la 45.000 de dolari, fără TVA, la noi mai pui probabil vreo 20.000. Efectul Europa. Ce capeți, ce obții la banii aceștia? O mașină care poate avea unul sau două motoare, pe fiecare dintre punți, 270CP sau 540CP. Și atunci, câtă autonomie mai oțbii? Aproximativ 400 de kilometri. Totul pleacă de la capacitatea bateriei și puterea motorului. Însă, ce vedeți aici este o mașină concept. Faptul că ea poate să existe se datorează unei echipe foarte bune de ingineri, o combinație de ingineri din Europa, cu tehnologie din Silicon Valley și producție în China. Poate că așa o să scadă prețurile mai repede, pentru că avem nevoie de compozit, fibră de carbon și lithiu pentru mașinile viitorului. Ne plac ecranele, ne iau ochii dar noi ni le dorim și pe stradă. Și cam atât despre încă o mașină autonomă pe care încă nu o vedem pe drumurile noastre, dar ne punem speranța.

