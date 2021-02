iLikeIT. Cum funcționează inițiativa Narada, prin care puteți sprijini copiii și profesorii să facă școală online

Iulia Ionescu și invitata ei ne vorbesc astăzi despre o inițiativă care sprijină sistemul de educație din România. Elevii au nevoie de tot ajutorul, după aproape un an de școală la distanță.

Antreprenorul social Andra Munteanu a lucrat la un proiect pe parcursul anului 2020 și nu numai, aflat și acum în desfășurare- Narada.

”Am înființat Narada alături de co-fondatorul meu acum 4 ani și în momentul în care a venit pandemia și școala la distanță a trebuit să includă tehnologia pentru toți copiii din România am creat în doar câteva luni trei platforme, în care am folosit tehnologia pentru a oferi acces la școala digital și copiilor din satele României.

Am avut două moduri de a strijinii copiii și profesorii din sate. Pe Narada online, în care am ajutat profesorii să învețe cum să facă școala online, am sprijinit aproximativ 7.700 de profesori, care înseamnă 620.000 de copii sprijiniți.

Pe de altă parte, ne-am dat seama că una din limitările principale urmează să fie lipsa resurselor, a tabletelor, a telefoanelor, a laptopurilor. Și am mers mai departe, am creat o platformă de crowdfunding, prin care am strâns fonduri pentru aceste lucruri pentru 50.000 de copii”, a spus Andra Munteanu.

Cum puteți sprijini inițiativa

Există trei modalități foarte simple prin care putem sprijini Narada. Una dintre ele să accesezi platforma de mobilitate europeană, pot să intre pe contul de Facebook al Narada să vadă cum se întâmplă asta.

Acolo vor chema o mașină la scara lor și să ofere telefonul, tablet sau laptopul pe care nu-l mai folosesc și noi vom avea grijă ca acel dispozitiv să ajungă la un copil care are nevoie de el pentru a avea acces la școala online.

O altă metodă foarte simplă este să intre pe narada.ro și să aleagă unul din proiectele profesorilor din toată țara, care încă au nevoie de resurse pentru a continua școala, atât în variant digitală, cât și în varianta hibrid și acolo pot să facă o donație pentru oricare din comunitățile sau din proiectele de care se simt motivați.

”Cele trei platforme au fost construite de un singur coleg al meu în doar cîteva luni, echipa noastră este foarte motivată. Avem peste 100 de voluntari în toată țara, care au ajuns din casă în casă la peste 1.000 de copii”, a mai spus co-fondatoarea Narada.