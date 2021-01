iLikeIT de la PRO TV s-a vazut în New York, printr-o aplicație creată de români

O aplicație care a fost realizată de un grup de prieteni, între care se află și 2 români, poate amplasa o reclamă în 25 de țări, fără prea multe bătăi de cap.

Aplicația se numește TPS Engage și a fost testată cu succes de către Iulia Ionescu în celebra Times Square din New York. Acolo a rulat timp de aproximativ o oră un spot publicitar despre emisiunea iLikeIT.

”Am aflat că un grup de români a făcut o aplicație prin care pot fi rulate astfel de spoturi publicitare oriunde în lume. Evident că eu am ales New York. Am trecut printr-o parte de selecție, adică nu chiar oricine și nu oricum poți rula un spot în Times Square, în New York. Dar iată că am îndeplinit condițiile necesare și a fost posibil acest lucru. Am ajuns cumva și la românii de acolo, pentru că am primit chiar și o reacție de la un român care a văzut acest spot publicitar. Eu cred că el lucrează undeva prin zona asta, am înțeles din ce mi-a scris pe Facebook.” - spune Iulia.

Pro TV

Surpriza cea mai mare a venit de la românii care s-au aflat în acel moment în Times Square și care i-au scris Iuliei Ionescu pe rețelele de socializare.

"Nu m-am așteptat ca reacțiile oamenilor să fie imediate. Din cauza pandemiei, accesul publicului în Times Square este destul de limitat. Zona nu mai este la fel de aglomerată ca în anii trecuți, dar iată că românii sunt peste tot și că urmăresc și tot ce se întâmplă aici, acasă. Am fost de trei ori la New York și în repetate rânduri în Times Square, dar nu mi-am imaginat vreodată că voi ajunge să mă văd pe unul dintre imensele panouri din New York." - mai spune Iulia.

Pro TV

Panoul publicitar este amplasat chiar la intrarea în Times Square, pe clădirea de unde se transmite emisiunea ”The Late Show”, prezentată de Stephen Colbert.

Matei și Bogdan, doi dintre creatorii acestei aplicații, au povestit cum a pornit totul.

Matei Psatta: ”Povestea a început mai demult, ca idee, în 2012, pentru că lucram cu toții în marketing și publicitate. Am avut la un moment dat nevoie să cumpărăm, ca oameni de digital, să cumpărăm spațiu pe un ecran, și am realizat ce complicat e. Și atunci am realizat că e o problemă pe care o au foarte mulți oameni. Am început să rezolvăm lucrul respectiv. Pe vremuri încă nu era industria pregătită, dar pe măsură ce a trecut timpul, am ajuns noi în postura să facem chestia asta 100 %. Din 2018, când am luat prima investiție, am continuat să construim pe asta”.

Bogdan Savonea: ”În primul rând am plecat de la premisa că trebuie să fie la fel de ușor precum faci reclame pe online, să faci și pe media tradițională. Ce am vrut noi să facem a fost să integrăm ecranele de peste tot din lume, ca, dacă ești o firmă mică-mare să poți să ai o reclamă oricune ai vrea tu. Asta a venit cu diverse provocări. În principiu, noi, ce am făcut, a fost să standardizăm media, adică să cumperi aceeași oră, oriunde ai vrea, pe orice ecran și să oferim posibilități să-ți faci reclame care reacționează la diverși stimuli și diverse surse de date.”

Cât despre prețuri, acestea sunt diferite, bineînțeles, în funcție de locul și țara respectivă. Însă, aceste prețuri pleacă de la ... câțiva dolari pe oră și ajung la câteva sute pe oră.

Matei Psatta: ”Prețurile variază. Asta e și surpriza industriei, cumva. Încep de la câțiva dolari, chiar câțiva cenți, până la ecrane ultra-iconice, cum e ecranul Nasdaq din Times Square, care e câteva sute de dolari pe oră.”

Este pentru prima dată când o emisiune PRO TV este promovată astfel în New York.

iLike IT poate fi urmărită în fiecare dimineață, de luni până vineri, în cadrul Știrilor PRO TV.